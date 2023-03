Gladbach verpasst Jubiläum, S04 kann sich toppen: Das bringt der Spieltag

Zehn Spieltage vor Schluss sind oben wie unten noch alle Fragen offen. Auch das Wochenende kann noch keine endgültigen Antworten liefern. Doch im 25. Spieltag steckt was drin.

Ducksch verhindert Gladbacher Jubiläum

Unter Flutlicht in Mönchengladbach war am Freitagabend so einiges geboten. Die Borussia ging zweimal in Führung, ließ einige Chancen gegen ersatzgeschwächte Bremer liegen. Als der 500. Heimsieg der Fohlen in der Bundesliga fast schon in trockenen Tüchern schien, schoss Marvin Ducksch doch noch zum 2:2-Endstand ein (89.) und schnürte einen Doppelpack. Beide Klubs stehen nun bei 31 Punkten im Tabellen-Mittelfeld.

Tore satt im Kellerduell? - Matarazzo droht Einstellung des Negativrekords

Der Samstag (15.30 Uhr) hat unter anderem das Kellerduell zwischen Schlusslicht 1899 Hoffenheim und Hertha BSC (Platz 15) zu bieten. In dem Spiel dürften Tore garantiert sein: Denn beide Defensiven sind die schwächsten der Liga in diesem Kalenderjahr: Die TSG kassierte in den neun Partien bereits 22 Tore, hinter BSC-Schlussmann Oliver Christensen schlug es sogar schon 23-mal ein. TSG-Coach Pellegrino Matarazzo droht die Einstellung eines Bundesliga-Negativrekords: Sollten die Kraichgauer zum achten Mal am Stück verlieren würde er mit dann sechs Niederlagen seit Amtsantritt mit Mirko Slomka (2010 bei Hannover 96) gleichziehen.

Gegen den Angstgegner: Bekommt Bochum Leipzigs Rehabilitierungsgelüste zu spüren?

Der VfL Bochum bekommt es ausgerechnet mit seinem Angstgegner zu tun: Denn für den Revierklub gab es gegen RB Leipzig noch nie etwas zu holen, er verlor alle acht Pflichtspiele gegen die Sachsen und wartet in der Bundesliga gar noch auf ein Tor. Zu allem Überfluss dürfte Leipzig nach dem historischen Untergang in der Champions League bei Manchester City auf Rehabilitierung aus sein.

Besteht Schalke auch bei heimstarken Augsburgern?

Schalke beendete die Hinrunde als Schlusslicht und startete mit sieben Spielen ohne Niederlage in die Rückrunde. Eine solche Serie gab es in der Bundesliga bisher erst einmal: Schalke selbst startet 1993/94 ebenfalls mit sieben ungeschlagenen Spielen in die zweite Hälfte, verlor dann aber 0:1 in Nürnberg. Die Knappen könnten also ihren eigenen Rekord übertreffen, sollten aber gewarnt sein: Augsburg gewann bisher alle vier Heimspiele in 2023 und könnte mit einem fünften Dreier in Folge den Vereinsrekord einstellen.

Youngster-Treffen in Stuttgart

In der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg steht die Jugend im Vordergrund: Denn die Schwaben sind mit einem Durchschnittsalter von 24,45 Jahren das jüngste Team der Liga, die Wölfe folgen mit einem Schnitt von 24,88 Jahren. Es ist auch das Duell der beiden letzten Meister, die nicht Bayern München oder Borussia Dortmund hießen: Der VfB holte 2007 die Meisterschale, der VfL 2009.

Duell der meistgefoulten Spieler in Dortmund

Hinter Borussia Dortmund liegen ernüchternde Tage: Erst das Aus in der Champions League beim FC Chelsea (0:2), dann die verschenkten Punkte beim 2:2 im Revierderby auf Schalke. Die Chancen stehen aber gut, dass die Schwarz-Gelben im Abendspiel (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder einen Dreier einfahren: Nur eines der letzten 22 Heimspiele verloren sie gegen die Domstädter, in sieben der jüngsten zehn Heimpartien gab es keinen Gegentreffer. Zumal die Kölner seit neun Partien auf einen Auswärtsdreier warten und seit vier Spielen kein Tor mehr geschossen haben. In dem Spiel treffen sich die am meisten gefoulten Spieler der Bundesliga: Kölns Jonas Hector wurde bereits 60-mal unfair gestoppt, Dortmunds Jude Bellingham 59-mal.

Union gegen Frankfurt: Wer beendet die Sieglosserie?

Wenn der 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt trifft, geht es für beide Teams um die Beendigung einer Ergebniskrise: Die Eisernen warten seit vier Partien auf einen Dreier, die Hessen seit drei Ligaspielen. Die Statistik spricht für die SGE, die gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten einen so guten Punkteschnitt (1,86/Spiel) und einen so guten Torschnitt (2,14/Spiel) aufweisen kann wie gegen die Köpenicker. Diese allerdings sind trotz zweier torloser Remis an der alten Försterei zuletzt weiterhin eine Heimmacht, verloren nur zwei ihrer jüngsten 44 Spiele vor eigenem Publikum.

Platzt bei Leverkusens Diaby gegen Bayern der Knoten?

Um 17.30 Uhr kreuzen dann Bayer Leverkusen und Bayern München die Klingen. Besonders heiß auf die Partie dürfte Leverkusens Moussa Diaby sein. Denn der FCB ist der einzige Bundesligist - neben seinem Arbeitgeber - gegen den der Franzose bisher noch keinen einzigen Scorerpunkte verbuchen konnte. Ein gut aufgelegter Diaby wäre für die Werkself wichtig, die doch ihre letzten drei Heimspiele gegen den Rekordmeister verlor. Eine weitere Niederlage würde die Einstellung des eigenen Negativrekords bedeuten.

Mainz gegen Freiburg oder das Duell der Erfolgreichen

Zum Abschluss des Spieltags empfängt am 19.30 Uhr der 1. FSV Mainz 05 den SC Freiburg. Beide Vereine sind derzeit gut unterwegs, die Rheinhessen liegen mit 16 Punkten auf Rang drei der Rückrundentabelle, die Breisgauer mit 14 Zählern ein Platz dahinter. Sollten die 05er gewinnen, hätten sie ihren eigenen Vereinsrekord von dann fünf Heimsiegen am Stück eingestellt. Allerdings kassierte der Sport-Club in den jüngsten beiden Auswärtspartien kein Gegentor.