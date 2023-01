Gladbach verleiht Talent Reitz erneut nach Belgien

Borussia Mönchengladbach hat Rocco Reitz (20) bis zum Saisonende nach Belgien verliehen. Neu ist die Aufgabe für das Mittelfeld-Talent der Fohlen nicht.

Wie die Gladbacher am Dienstagnachmittag mitteilten, wechselt Rocco Reitz mit sofortiger Wirkung und bis zum Saisonende auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden. "Rocco ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, erneut an St. Truiden verliehen zu werden", erklärt Borussias Sportdirektor Roland Virkus den Schritt: "Für ihn ist es wichtig, regelmäßig zu spielen. Bei uns hätte er im weiteren Verlauf dieser Saison aufgrund der großen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld aber voraussichtlich nur wenig Spielanteile bekommen."

Es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, "dass er erneut nach Belgien geht, wo er sich bereits in der vergangenen Spielzeit in einer guten Liga beweisen konnte". Liga und Verein kennt Reitz, der für den aktuellen Tabellenachten der Jupiler Pro League in der Saison 2021/22 insgesamt 24 Pflichtspiele absolvierte. Neben einem Einsatz im Pokal kam der Mittelfeld-Antreiber in fünf Ligaspielen von Beginn an zum Zug, zudem wurde er 18-mal eingewechselt. Dabei erzielte Reitz zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Durchaus als Vollblut-Gladbacher kann Reitz, der von Geburt an Mitglied bei der Borussia ist, beschrieben werden. Als Siebenjähriger war er in die Jugend der Fohlen gewechselt, um anschließend alle Nachwuchsmannschaften zu durchlaufen. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 24. Oktober 2020 im Auswärtsspiel bei Mainz 05. In der Rückrunde der Saison 2020/21 setzte Reitz eine hartnäckige Schambeinverletzung wochenlang außer Gefecht, sodass "nur" noch ein weiterer Kurzeinsatz bei den Profis hinzukam.

Es folgte die Leihe nach St. Truiden, die ihn im Kampf um einen Stammplatz im Gladbacher Mittelfeld nicht weiterbrachte. In der laufenden Spielzeit kam Reitz jeweils einmal in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal bei den Profis zum Zug.