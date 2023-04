Gladbach vergeigt Europa und zittert um Thuram

Die Mini-Chance auf Europa ist endgültig verspielt mit dem 0:1 gegen Union Berlin. Die gesamte Leistung war wieder einmal eine komplette Enttäuschung. Und Borussias Top-Torschütze musste angeschlagen raus.

Das offensive Armutszeugnis in Zahlen ausgedrückt lautete: eine Torchance. Eine einzige Torchance, mehr nicht, erspielte sich die Borussia in den 90 Minuten gegen Union, es war in der zweiten Hälfte ein Kopfball von Marcus Thuram, der zumindest ansatzweise gefährlich wurde. Die maßlos enttäuschten Zuschauer im Borussia-Park quittierten die phlegmatische, spielerisch trostlose und erst nach dem Vierfachwechsel etwas bissigere Vorstellung der Fohlenelf - völlig zu Recht - mit lautstarken Pfiffen. So jedenfalls tritt keine Mannschaft auf, die mit höchstem Einsatz und absoluten Siegeswillen um ihre Mini-Chance auf Europa kämpft.

Läuferisch lag man mal wieder meilenweit unter der Leistung des Gegners, was inzwischen nicht nur die Frage nach dem Wollen, sondern auch nach dem Können aufwirft. Union legte auf dem Rasen 123,4 Kilometer zurück, Gladbach 116,8. Vor einer Woche in Frankfurt, beim glücklichen 1:1, liefen die Fohlen 5,1 Kilometer weniger (117,5 zu 122,6), beim 2:0-Sieg gegen Wolfsburg 5,4 Kilometer weniger (112,8 zu 118,2), beim Derby-0:0 in Köln sogar 6,8 Kilometer weniger (111,6 zu 118,4). Unterschiede, die sicherlich nicht allein auf irgendwelche Spielansätze und Ballbesitzphilosophien zurückzuführen sind.

Wir müssen realistisch sagen, dass wir wahrscheinlich nichts mehr mit Europa zu tun haben. Daniel Farke

Zumindest die Fragen nach dem internationalen Geschäft bleiben den Borussen bis zum Saisonende erspart, selbst Platz 7, der die Tür nach Europa öffnen könnte, wurde durch die Niederlage gegen Union endgültig verspielt. "Wir müssen realistisch sagen, dass wir wahrscheinlich nichts mehr mit Europa zu tun haben", erklärte Trainer Daniel Farke und schob prompt hinterher, als sei dies ein Erfolg: "Aber auch nichts mit dem Abstieg." Ja, das Anspruchsniveau im Borussia-Park ist wirklich tief gesunken.

Ob Farke in den restlichen fünf Saisonspielen das Feuer noch einmal richtig anzünden kann, wird sich zeigen. Zweifel sind bei dieser satten und vor dem Umbruch stehenden Mannschaft durchaus angebracht, zumal Farke sich weiterhin weigert, in puncto Aufstellung die Weichen auf Zukunft zu stellen und durch frisches Personal neue Impulse zu setzen. "Jedes Bundesligaspiel ist wichtig", betonte Farke am Sonntagabend und versprach: "Wir werden weiter um jedes Tor und jeden Punkt kämpfen." Etwa so wie gegen Union?

Thuram droht auszufallen

Dass mit Marcus Thuram der bisher treffsicherste Borusse in dieser Saison mit einer Muskelgeschichte angeschlagen raus musste, könnte die Sache noch schwieriger machen. Mit 13 Treffern liegt der Franzose immer noch auf Platz 2 in der Bundesliga-Torjägerliste hinter Bremens Füllkrug (16 Tore). Farke sagt: "Da müssen wir die weiteren Untersuchungen abwarten. Marcus hat signalisiert, dass es nicht weitergeht. Ich hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt."