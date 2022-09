Gladbach und Union als VfB-Vorbilder

Mit Selbstvertrauen will Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo seine Mannschaft in die Partie beim FC Bayern schicken.

Das eigene 1:1 vom vergangenen Samstag gegen den FC Schalke sollte es sein, das jüngste 2:0 der Bayern in der Champions League bei Inter Mailand ist es nicht weniger: eine Warnung an die Stuttgarter vor ihrem Auftritt beim Rekordmeister. Dennoch ist Matarazzo keineswegs bange vor dem Auftritt in München. "Wir haben die Chance zu zeigen, was wir draufhaben, dass wir auch in München konkurrenzfähig und in der Lage sind zu punkten", sagt der Cheftrainer, der dafür "Fokus, Geschlossenheit und Herz" einfordert. Es gebe keinerlei Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. "Jeder darf sich mit einem Weltlasse-Gegner und mit Weltklasse-Einzelspielern messen. Wir wollen dagegenhalten. Das haben andere Mannschaft schon gezeigt, das wollen wir auch zeigen." Gemeint sind Borussia Mönchengladbach und Union Berlin, die dem Rekordmeister jeweils ein 1:1 abgetrotzt haben. "Wir schenken kein Spiel her. Wir fahren hin, um etwas zu holen."

Filmsequenzen als Mutmacher

Zusätzlich soll die Erfahrung aus der vergangenen Saison helfen, mit Mut und Zuversicht aufzulaufen. Am 33. Spieltag gelang den Schwaben ein kaum erwartetes 2:2 in der Allianz-Arena. In den Besprechungen vor dem Spiel werde man "schon ein paar Szenen davon einfließen lassen, um zu zeigen, dass wir es können und was gut funktioniert hat". Filmsequenzen als Mutmacher für David gegen den vermeintlichen Goliath. Allerdings sei man sich durchaus bewusst, dass sich nichts automatisch wiederholt. "Es muss nicht heißen, dass die Bayern wieder genau so spielen werden", sagt Matarazzo mit dem Blick auf die personellen Veränderungen in der bajuwarischen Übermannschaft in diesem Sommer.

"Sie können mit Mané vorne etwas variabler spielen"

Ohne ihren langjährigen Topstürmer Robert Lewandowski, der seine Tore in nicht geringerer Anzahl nun für den FC Barcelona schießt, stehe eine andere Münchner Mannschaft auf dem Rasen. Deswegen allerdings keine mit weniger Güteklasse als bisher angesichts hochkarätiger Neuzugänge wie Matthijs de Ligt, Noussair Mazraui, Ryan Gravenberch, Mathys Tel oder Sadio Mané. "Über die Bayern und die Qualität ihrer Einzelspieler brauchen wir nicht sprechen. Das sieht jeder", meint Matarazzo, der allein schon wegen des neuen Stürmerstars eine etwas andere Spielweise erwartet. "Sie können mit Mané vorne etwas variabler spielen."