Gladbach und Schmadtke beenden Zusammenarbeit

Nach nur einem Jahr ist schon wieder Schluss: Borussia Mönchengladbach und Sportdirektor Nils Schmadtke gehen getrennte Wege. Ein Nachfolger steht in den Startlöchern.

Die Borussia und Schmadtke beenden die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Der kicker kann einen Bericht der Rheinischen Post bestätigen, der Abschied ist beschlossene Sache. Zuvor hatte die Bild über einen Blitz-Abschied des 35-Jährigen spekuliert. Offenbar haben sich beide Seiten in beiderseitigem Einvernehmen zu einer Trennung entschlossen. Eine Bestätigung des Klubs gibt es bisher nicht. Nach kicker-Informationen ist sich die Borussia aber auch schon mit einem Nachfolger einig geworden.

Nur eine Saison lang war Schmadtke, der seit dem 1. Juli 2023 als "Sportdirektor Lizenz" beim fünfmaligen deutschen Meister fungierte, im Amt.

Zeitpunkt kommt überraschend

Die Trennung an sich kommt weniger überraschend, der Zeitpunkt Anfang Juli schon eher. Denn vor allem gegen Ende der vergangenen Saison gab es bereits Hinweise und Spekulationen, dass die Zusammenarbeit beendet werden könnte. Auch der kicker hatte schon im Mai berichtet, dass in der anstehenden Saisonanalyse über Schmadtkes künftige Rolle zu sprechen sei und dessen Gestaltungsmöglichkeiten in Sachen Kaderplanung zu einem der Knackpunkte für die weitere Zusammenarbeit werden könnte.

Kein Geheimnis ist, dass Schmadtke gerne mehr Einfluss genommen hätte. Für die Kaderplanung hauptverantwortlich sind aber Sport-Geschäftsführer Roland Virkus sowie Scouting-Direktor und Kaderplaner Steffen Korell. Offenbar scheint man auch in den Wochen nach Saisonschluss keinen Konsens über die künftigen Aufgabenverteilungen und Verantwortlichkeiten gefunden zu haben. Darauf lässt die Entwicklung so kurz vor Beginn der Vorbereitung schließen.

Am kommenden Montag starten die Borussen in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2024/25, die zum Bundesligaauftakt den Knaller mit einem Heimspiel gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen beschert.

Am Montag und Dienstag stehen für Borussias Profis die obligatorischen Leistungstests und Medizinchecks auf dem Programm. Am Mittwoch dann bittet Cheftrainer Gerardo Seoane zur ersten Einheit auf dem Rasen. Schmadtke wird dann nicht mehr wie sonst üblich die Einheit neben dem Platz verfolgen.