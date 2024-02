Gladbach trauert um Meisterspieler le Fevre

Ulrik le Fevre ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Der ehemalige dänische Nationalspieler feierte nicht nur mit Borussia Mönchengladbach große Erfolge.

Er spielte nur drei Jahre in der Bundesliga und ist bei Borussia Mönchengladbach trotzdem bis heute unvergessen. Am Samstag nun ist Ulrik le Fevre im Alter von 77 Jahren in seiner dänischen Heimat verstorben. Das teilte die Borussia mit.

1969 war der damals 23-Jährige von seinem Heimatklub Vejle BK, für den schon sein Vater und Großvater gespielt hatte, nach Gladbach gewechselt und gehörte schon bald zu den herausragenden Spielern unter Trainer Hennes Weisweiler. Der dribbel- und kopfballstarke Linksaußen gehörte 1970 zur ersten Meistermannschaft in der Geschichte der Fohlen, die ihren Titel 1971 erfolgreich verteidigte.

Persönliche Sternstunden waren ein spätes Siegtor beim damaligen Tabellenführer 1. FC Köln in der Saison 1969/70, sein "Tor des Jahres" 1971 - eine tolle Einzelaktion beim 7:0 gegen Schalke 04 - und sein Treffer beim später wegen des berühmten Büchsenwurfs aberkannten 7:1 gegen den italienischen Meister Inter Mailand im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister am 20. Oktober 1971. "Es war das Beste, was eine deutsche Mannschaft je gegen eine italienische Mannschaft gespielt hat", sagte le Fevre.

Meister auch mit Brügge und Vejle

1972 lehnte er ein Angebot von Werder Bremen ab und wechselte stattdessen aus finanziellen Gründen zum FC Brügge nach Belgien, mit dem er gleich dreimal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Sechs Jahre später beendete er nach einer finalen Meisterschaft mit Vejle BK seine aktive Karriere, um sich auf seine Laufbahn als Lehrer zu konzentrieren. Außerdem war er als Spielerberater tätig. Später wurde er in die Hall of Fame des dänischen Fußballs aufgenommen.

In Gladbach sei le Fevre bis zuletzt ein häufig und gern gesehener Gast gewesen, schrieb die Borussia am Samstag. Zuletzt habe er im Oktober zusammen mit seinem Sohn das Heimspiel der Fohlen gegen Heidenheim besucht. "Borussia wird Ulrik le Fevre immer ein würdiges Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen."