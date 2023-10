Gladbach, Teil zwei: Die Lehren sind gezogen

An diesem Dienstagabend geht es für den FCH in der zweiten Runde des DFB-Pokals erneut zu Borussia Mönchengladbach. Trainer Frank Schmidt hofft darauf, dass seine Mannen die richtigen Schlüsse aus der 1:2-Niederlage vom Samstag ziehen werden.

Personell kann Schmidt dabei aus dem Vollen schöpfen, hat die Qual der Wahl, wen er diesmal gegen die Gladbacher in die Startelf befördert. Dass es Änderungen geben werde, scheint sicher, wenngleich sich Schmidt diesbezüglich in Schweigen hüllt. "Es ist schon möglich, dass es die eine oder andere Veränderung geben wird", lässt er lediglich verlauten. Noch vor dem Bundesligaduell deutlich angesprochen, kassierte der FCH erneut zwei Gegentreffer nach Standards. "Zwei Eckbälle, die am Ende drin waren. Das müssen wir verändern", wiederholt sich Schmidt zum Verhalten seiner Spieler bei Standards. Es ist ein großes Problem, was gelöst werden sollte beim FCH.

Schmidt ist optimistisch

In der Kürze der Zeit habe man seine Lehren gezogen. Nun gelte es das, "was uns schlauer gemacht hat", auch umzusetzen, fordert der FCH-Trainer. Von einem Fortschritt gegenüber dem deftigen 2:5 daheim gegen Augsburg wollte er nicht sprechen, schließlich habe man erneut verloren, in der Liga zum dritten Mal nacheinander.

Schmidt, der erneut darauf verwies, dass er das Glas stets "halb voll" sehe, hatte in Gladbach viele gute Momente seines Teams beobachten können. "Die Mannschaft hat alles gegeben, hat alles investiert, das sieht man auch an den Daten", hält Schmidt schützend die Hand über seine Mannschaft. Vor allem die in Heidenheim innewohnende Stärke, die Laufleistung, hat mit 126,26 Kilometern in Gladbach wieder gestimmt - das sah gegen Augsburg noch ganz anders aus. Ein Manko bleibt aber, wie der FCH-Trainer festhält: "Der Ertrag war zu wenig."

Videoanalyse hat diesmal länger gedauert

Viel Zeit bleibt zwischen diesen beiden Duellen gegen denselben Gegner nicht, dennoch habe vor allem das Videostudium diesmal länger gedauert als üblich. Dass man nun das zweite Mal binnen weniger Tage gegen denselben Gegner antritt, "ist ja eine Art Vorbereitung gewesen". Man wisse nun über "Stadion, Fans, Gegner, Stärken und Schwächen des Gegners" Bescheid. "Es ist eine Chance für uns, denn nach einer Niederlage kann man es nur besser machen. Mehr als verlieren geht ja nicht. Und im Pokal geht es ohnehin nur darum, als Sieger vom Platz zu gehen", sagt Heidenheims Trainer.

Zu Beginn der Saison hatte Schmidt stets von seinen Mannen gefordert, vor allem in den Anfangsphasen der jeweiligen Halbzeiten konzentrierter zu sein. Zu früh kassierte man stets Gegentreffer. Danach dann traten die gegnerischen Standards als Problemquelle auf. In Gladbach nun ist beides zusammengekommen. Schmidt fordert seine Mannen dazu auf, dafür zu sorgen, dass das Pendel wieder in die eigene Richtung ausschlage. "Das kommt nicht von allein, sondern man muss die Dinge deutlich besser machen im Spiel gegen den Ball. Das hat viel mit Intensität und Zweikampfverhalten zu tun. Das muss man dann erzwingen."

Schmidt hört in die Spieler rein

Schmidt werde mit seinen Spielern sprechen und auf ein "ehrliches Feedback" derer setzen, die zuletzt sehr häufig gespielt haben. "Es ist immer besser, den mündigen Spieler zu haben und diesen dann auch mit einzubeziehen", so Schmidt, der übrigens nach wie vor einen lockeren Eindruck macht. Mal unabhängig vom DFB-Pokal sagt er: "Ich kann es nur wiederholen, das ist die Bundesliga. Es wird eine schwierige Saison für uns, jede Aufgabe ist eine schwierige für uns." Genau dort aber wollte man hin und müsse sich "wehren und aufarbeiten und auf keinen Fall den Kopf runternehmen.

Es gibt noch genügend Chancen", um das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Man sei an Erfolge gewöhnt gewesen in den vergangenen Jahren. Diese bleiben aktuell aus. "Ich sage es aber ganz ehrlich: Auch das macht Spaß, gegen diese Widerstände anzugehen, gegen die Ergebnisse, die nun naturgemäß anders ausfallen als wir sie gewohnt sind", so Schmidt, der anriet, mal nach links und rechts zu schauen auf die anderen Plätze. "Da ist es nicht so, dass wir als Abstiegskandidat Nummer eins in einer ausweglosen Situation sind."