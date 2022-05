Gladbach: Stegemann Vizepräsident, Aretz in der Geschäftsführung

Vor der Mitgliederversammlung am 30. Mai sind bei Borussia Mönchengladbach wichtige Personalentscheidungen auf der Führungsebene gefallen.

Neu in der Führungsebene der Gladbacher: Dr. Stefan Stegemann (li.) und Markus Aretz.

Der Aufsichtsrat segnete auf seiner Sitzung am Montag die Personalien ab: Dr. Stefan Stegemann (58) wird neuer Vizepräsident beim fünfmaligen Deutschen Meister. Zudem steigt Markus Aretz (55) zum dritten Geschäftsführer auf. Das gaben die Fohlen am Dienstag offiziell bekannt.

Stegemann wurde vom Aufsichtsrat auf Vorschlag von Präsident Rolf Königs zum Vizepräsidenten gewählt. Borussias Präsidium gehören neben Königs und jetzt Stegemann auch Vizepräsident Rainer Bonhof und Präsidiumsmitglied Hans Meyer an. Stegemann ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Sonepar Deutschland GmbH (seit 2012 Sponsoringpartner der Borussia) und Präsident für Sonepar Zentral- und Nordeuropa. Er folgt auf den im Dezember 2021 verstorbenen Siegfried Söllner.

Aretz: Seit 1999 bei den Fohlen

Mit Aretz steigt der bisherige Direktor Unternehmenskommunikation in die Geschäftsführung auf. Er ist Borussias dritter Geschäftsführer neben Stephan Schippers und Roland Virkus. Aretz arbeitet seit 1999 für die Fohlen, zunächst als Pressesprecher und Leiter der Medienabteilung, seit 2016 als Direktor Unternehmenskommunikation. Die Leitung der Presseabteilung übernehmen ab sofort als Pressesprecher Michael Lessenich (43) und Lübbo Popken (43), die beide seit 2008 bei der Borussia tätig sind.

"Mit diesen Personalentscheidungen nehmen wir notwendige Neubesetzungen in der Vereinsführung vor und stellen uns breiter auf", sagt Präsident Rolf Königs. "Wir freuen uns, dass wir in Dr. Stefan Stegemann einen langjährigen Partner und Freund der Borussia für die Mitarbeit im Präsidium gewinnen und in Markus Aretz einen leitenden Mitarbeiter des Klubs mit großer Erfahrung auf dem wichtigen Feld der Kommunikation im Fußball zur Geschäftsführung hinzunehmen können."