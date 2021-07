Gladbach spendet Einnahmen vom Groningen-Test den Hochwasser-Opfern

Borussia Mönchengladbach wird alle Einnahmen aus dem Testspiel gegen den FC Groningen am 31. Juli an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz spenden. Doch das ist noch nicht alles.

Adi Hütter und seine Mannen treten für den guten Zweck an. imago images/Jan Huebner