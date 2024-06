Gladbach offenbar kurz vor Stöger-Verpflichtung

Dass Kevin Stöger den VfL Bochum in diesem Sommer verlassen wird, steht bereits fest, der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus. An dem ablösefreien Mittelfeldspieler sollen mehrere Bundesligisten interessiert sein. Doch besonders Borussia Mönchengladbach drückt dabei aufs Tempo und soll laut "Sky" bereits erfolgreiche Gespräche mit der Stöger-Seite aufgenommen haben (Vertrag bis 2027 plus Option). Die Fohlen sind seit geraumer Zeit am Mittelfeldmann interessiert. Der kicker hat mehrmals vom BMG-Interesse berichtet. Der Deal mit dem Spieler, der in der abgelaufenen Saison auf sieben Tore und zehn Assists gekommen ist, könnte demzufolge bald auch offiziell werden.