Gladbach macht Friedrich-Transfer perfekt - "Großer Verlust" für Union

Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung von Marvin Friedrich offiziell gemacht. Union Berlin könnte noch einen weiteren Innenverteidiger abgeben.

Verteidigt weiter in der Bundesliga, künftig aber in Gladbach: Marvin Friedrich. imago images/Sven Simon

Am 22. Januar empfängt Borussia Mönchengladbach Union Berlin - und Marvin Friedrich damit seinen Ex-Klub: Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung von den Eisernen zu den Fohlen, die ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausstatten. Am Dienstag machte die Borussia die Verpflichtung perfekt, die sich bereits angebahnt hatte.

Friedrich, dessen Arbeitspapier bei Union im Sommer ausgelaufen wäre, soll langfristig die Lücke schließen, die Nationalspieler Matthias Ginter zur neuen Saison in Gladbachs Hintermannschaft hinterlassen wird. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, einen Innenverteidiger zu Borussia zu holen, der in den vergangenen Jahren in Berlin einen hervorragenden Weg gemacht und sich zu einem der besten deutschen Abwehrspieler der Liga entwickelt hat", sagt Sportdirektor Max Eberl.

"Die letzten Jahre waren unbeschreiblich und werden für immer unvergessen bleiben", wird Friedrich in der Pressemitteilung der Berliner zitiert, die den Weggang ihres Vizekapitäns bedauern: "Der Weggang von Marvin Friedrich ist sportlich und menschlich natürlich ein großer Verlust, dennoch war es Marvins Wunsch, diesen Schritt jetzt gehen zu können", so Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Nun müssten beide Seiten einen neuen Weg einschlagen. Ruhnert: "Wir fühlen uns mit unserer Mannschaft dafür gerüstet."

Union hatte in Dominique Heintz (Freiburg) bereits einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, könnte im Januar aber auch noch einen weiteren abgeben: Bei Sommerneuzugang Rick van Drongelen, der für Union noch gar kein Pflichtspiel absolviert hat, ist eine Leihe im Gespräch.

Friedrich war vor vier Jahren vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt, erste Profierfahrungen hatte er zuvor beim FC Schalke 04 gesammelt. In der vergangenen Saison gehörte der gebürtige Kasseler zu den besten Verteidigern der Bundesliga (34 Einsätze, fünf Tore, zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,03). 2021/22 kommt er bislang auf 13 Spiele (kein Scorerpunkt, kicker-Notenschnitt 3,38). Das 14. wird er im Gladbacher Trikot absolvieren. Schon am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht er seinem neuen Trainer Adi Hütter zur Verfügung.