Gladbach leidet mit: Kreuzbandriss bei Borges Sanches

Statt mit viel Spielpraxis wird Yvandro Borges Sanches seine Leihe zum NEC Nijmegen nun als Langzeitverletzter beenden. Der Gladbacher erlitt einen Kreuzbandriss.

Bitterer Moment: Yvandro Borges Sanches zog sich am Dienstag einen Kreuzbandriss zu. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS

Yvandro Borges Sanches muss eine monatelange Zwangspause einlegen. Der 19 Jahre junge Offensivspieler, der derzeit von Borussia Mönchengladbach an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen ausgeliehen ist, hat sich nach Angaben beider Klubs in der Schlussphase des jüngsten Ligaspiels bei Fortuna Sittard (1:1) am Dienstag einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zugezogen. Borges Sanches war zur Pause eingewechselt worden.

"Das ist eine bittere Nachricht für Yvandro. Wir wünschen ihm alles Gute bei seiner Genesung und werden ihn bei seinem Comeback in allen Belangen unterstützen", sagt Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Wie die Fohlen mitteilten, kehrt Borges Sanches zur Planung der weiteren ärztlichen Versorgung vorzeitig nach Mönchengladbach zurück.

Der 25-malige luxemburgische Nationalspieler hatte im Winter seinen Vertrag bei der Borussia um eine weitere Saison bis Sommer 2026 verlängert und war gleichzeitig für ein halbes Jahr nach Nijmegen verliehen worden, um häufiger zu spielen. "Für seine weitere Entwicklung ist es unbedingt notwendig, dass er möglichst viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt. Mit seinem Spielstil wird er sich schnell in der ersten niederländischen Liga zurechtfinden und sich so optimal weiterentwickeln können", hatte Virkus damals gesagt.

Borges Sanches verpasst auch das Pokal-Finale

Schon vor der schweren Verletzung war dieser Plan allerdings nur bedingt aufgegangen. Borges Sanches, der für die Gladbacher Profis bislang in acht Pflichtspielen mitmischte - sechsmal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal -, kam beim Tabellensechsten der Eredivisie nicht über eine Joker-Rolle hinaus. Zehn seiner elf Pflichtspieleinsätze - acht in der Liga, drei im Pokal - absolvierte er von der Bank kommend.

Sein einziger Scorerpunkt war aber ein besonders wertvoller: Im Pokal-Halbfinale bei Zweitligist Cambuur Leeuwarden legte er in der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer von Kodai Sano auf. Im Finale trifft Nijmegen am 21. April auf Feyenoord Rotterdam - ohne Borges Sanches, der sich auf eine lange Reha-Zeit einstellen muss.