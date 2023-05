Gladbach kauft Weigl - Benfica nennt Ablöse auf den Cent genau

Eine weitere Kadersäule für die nächsten Jahre steht: Julian Weigl (27) bleibt über den Sommer hinaus bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen gaben am Freitag den Kauf des Mittelfeldspielers bekannt.

Sportdirektor Roland Virkus hatte erst vor kurzem beim Thema Neuzugänge erklärt: "Es stehen viele Spieler vor der Tür." Jetzt liefert Borussias Manager und lässt binnen kurzer Zeit auch gleich den zweiten Sommerzugang hinein.

Am Mittwoch hatten die Borussen die Verpflichtung von Juniorennationalspieler Lukas Ullrich verkündet - das 19-jährige Defensivtalent kommt ablösefrei von der Hertha zu den Fohlen. Am Freitag folgte die nächste, für die Zukunft richtungsweisende Vollzugsmeldung: der bislang von Benfica Lissabon ausgeliehene Julian Weigl bleibt über den Sommer hinaus am Niederrhein.

Gladbach zahlt 7.179.487,10 Millionen Euro

Weigl erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Vorangegangen war die nicht unerwartete Einigung zwischen den Vereinen, das Leihgeschäft bis Sommer in einen fixen Kauf münden zu lassen. Allerdings wurden die Konditionen neu verhandelt. Gladbach zahlt deutlich weniger als die 15 Millionen Euro, die in der ursprünglich vereinbarten Kaufoption verankert waren. Wie das börsennotierte Benfica mitteilte, beträgt die exakte Ablöse 7.179.487,10 Millionen Euro.

Nächste Saison Kapitän?

Dass Weigl und die Borussen ihre Zusammenarbeit fortsetzen wollen, hatten beide Seiten mehrfach erklärt. Nun ist der Deal durch - und die Borussen freuen sich auf einen Leistungsträger im besten Fußballeralter, der in Zukunft noch stärker in eine Führungsrolle schlüpfen soll. Weigl gilt nach dem Abschied von Lars Stindl (wechselt ablösefrei zum Karlsruher SC) sogar als Kandidat auf die Kapitänsbinde in der nächsten Saison. Umso wichtiger, dass in der wichtigen Kaderpersonalie schon jetzt Planungssicherheit herrscht.

"Julian ist von seiner fußballerischen Klasse, aber auch von seiner Persönlichkeit her ein wichtiger Baustein für unser Team", wird Virkus in der Pressemitteilung zitiert. "Er ist hier auf Anhieb einer der Führungsspieler geworden, und wir freuen uns, dass er sich klar zu Borussia bekannt hat." Weigl sagt: "Ich bin glücklich, dass wir uns einigen konnten. Ich bin voller Vorfreude auf das, was kommt und habe große Lust darauf, mit voranzugehen."

Weigl bestritt in der laufenden Saison 19 Bundesligaspiele für die Fohlen, außerdem kam er im DFB-Pokal beim Aus in Darmstadt (1:2) zum Einsatz. Im Verlauf der Rückrunde fehlte der sechsmalige Nationalspieler mehrere Wochen wegen eines Teilrisses der Syndesmose.