Gladbach in Gefahr? Seoane: "Wussten im Sommer, was auf uns zukommt"

Borussia Mönchengladbach befindet sich im Abwärtstrend, doch mit Rechenspielen beschäftigt sich Gerardo Seoane nicht. Vor dem Gastspiel in Leipzig entspannt sich die personelle Lage.

Die Lage für die Borussia wird nach dem verpassten Befreiungsschlag gegen Darmstadt (0:0) und nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen immer brenzliger. Theoretisch könnte der Abstand auf den Relegationsplatz 16 nach dem nächsten Spieltag auf nur noch drei Punkte zusammengeschmolzen sein. Kein unrealistisches Szenario in Anbetracht der schwierigen Aufgabe in Leipzig, traditionell sowieso kein gutes Pflaster für die Fohlenelf.

Doch mit Wenn-dann-Szenarien oder irgendwelchen Rechenspielen beschäftigt sich Gerardo Seoane laut eigener Aussage nicht. "Ich schaue nicht vor jeder PK auf die Tabelle und richte meinen Blick auch nicht immer auf die Punktestände oder wer gegen wen spielt. Es heißt volle Energie, volle Konzentration und volle Motivation für unsere Aufgaben", sagte Borussias Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Man hätte einkalkuliert, "dass es eine nicht so einfache Saison geben wird", erklärte Seoane weiter und versicherte: "Wir sind uns der Lage, der Situation absolut bewusst. Aber wir rechnen nicht, sondern setzen unseren Fokus auf das nächste Spiel." Der VfL-Coach machte deutlich, dass man jetzt nicht alles auf den Kopf stellen werde, sondern über Arbeit und Kontinuität auf Erfolgskurs kommen wolle. Seoane: "Wir wussten im Sommer, was auf uns zukommt. Und von dem Weg gehen wir nicht ab."

Von der personellen Seite konnte Seoane am Donnerstag positive Nachrichten vermelden. Die gegen Darmstadt angeschlagen ausgewechselten Jordan und Robin Hack (beide Prellung) stehen in Leipzig wohl wieder zur Verfügung, ebenso Florian Neuhaus, der zu Wochenbeginn kürzertreten musste. "Heute waren wieder alle mit an Bord", berichtete Seoane nach der nicht-öffentlichen Trainingseinheit.

Außerdem sei Alassane Plea, zuletzt mit einer Fußverletzung zu einer Pause gezwungen, wieder einen Schritt weiter, nachdem der Franzose gegen Darmstadt nur von der Bank kam. Plea ist in Leipzig wieder ein Kandidat für die Startelf. "Bei Lasso ist es so, dass ihn diese Geschichte am Fuß gehindert hat, in den vergangenen drei Wochen kontinuierlich zu trainieren. Darum war er vom Fitnesszustand auch noch nicht so weit, um zu starten", erklärte Seoane. Komplett schmerzfrei sei Plea zwar immer noch nicht. "Aber vom physischen Bereich ist er definitiv weiter als letzte Woche. Er steht also wieder für einen längeren Einsatz zur Verfügung."

Stabilere Defensive ging zulasten der Offensive

Die richtige Balance auf dem Platz war nach den Eindrücken der vergangenen Spiele ein Thema im Borussia-Park. Defensiv zeigte sich das Team stabiler als in vorangegangenen Saisonphasen. Dafür büßte man aber merklich an Offensivpower und spielerischer Qualität ein, gerade das Umschalt- und Passspiel war insgesamt zu unsauber. "Das gilt es zu verbessern", forderte Seoane vor der Fahrt nach Leipzig. Wie zuletzt in Leverkusen (0:0) oder in München (1:3) wolle man am Samstag nach der ersten, zu erwartenden Drangphase "im Spiel bleiben und selbst immer wieder Nadelstiche setzen", so Seoane. "Wir werden versuchen, uns aus dem Druck und der Umklammerung des Gegners zu lösen, selbst über das Positionsspiel und den Ballbesitz eine gewisse Kontrolle zu bekommen. Wir wollen auch den Gegner vor Aufgaben stellen."