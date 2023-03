Gladbach im Niemandsland: Zeit für eine Kader-Durchlüftung

Vorne harmlos, hinten sehr anfällig: Nach gutem Start kassiert Borussia Mönchengladbach in Leipzig die nächste Auswärts-Niederlage. Täuscht also der Eindruck, die Mannschaft sei überdurchschnittlich besetzt?

Es gehört schon viel Fantasie dazu, sich für Borussia Mönchengladbach eine spannende Schlussphase der aktuellen Bundesliga-Saison auszumalen. Zehn Punkte fehlen zu Platz 6, auf der anderen Seite weisen die Fohlen auch zehn Punkte mehr auf als Stuttgart auf dem Relegationsplatz: Das macht unterm Strich einen Platz im Niemandsland der Tabelle, Rang 10.

Manager Roland Virkus und Trainer Daniel Farke kontern ja regelmäßig die Fragen, ob es bei der personellen Besetzung des Kaders nicht für mehr reichen müsste, mit ziemlich bescheidenen Ansprüchen. Nach den äußerst schwierigen Jahren unter Marco Rose und zuletzt Adi Hütter sei eine stabile Saison im Mittelfeld nicht zu verachten, argumentieren die sportlich Verantwortlichen.

Zeit für eine Kader-Durchlüftung

Dabei wird es höchste Zeit, dass der Kader durchgelüftet wird. immer wieder schleichen sich böse Aussetzer ein, wie jetzt in Leipzig: Die Patzer von Alassane Plea dienen dabei als Exempel, dass Borussia zwar einige Prominenz in ihrem Kader besitzt, aber eben keine Mannschaft, die für einen Platz im internationalen Geschäfte infrage kommt.

Immer wieder mal streut diese Truppe sehenswerte Auftritte ein, wie im Hinspiel gegen Leipzig, gegen Borussia Dortmund oder zuletzt beim 3:2 gegen die Bayern. Ebenso deutlich in der Erinnerung bleiben aber auch die Aussetzer gegen vermeintlich schwächere Mannschaften oder auch die Spiele, die ganz gut beginnen, dann aber doch den nächsten Rückschlag bringen, wie nun also in Leipzig.

Gern gesehener Gast

Borussia entpuppt sich immer mehr als gern gesehener Gast: In der Fremde haben die Fohlen in jeder der letzten drei Partien mindestens drei Gegentore kassiert und kommen auf 1:11 Tore. Eine solche Negativ-Serie gab es innerhalb einer Spielzeit zuletzt von Dezember 1997 bis Februar 1998.

Hinzu kommt: In den jüngsten drei Spielen blieb Borussia ohne eigenen Treffer. Eine mindestens ebenso lange Serie gab es zuletzt im Januar/Februar 2018 unter Dieter Hecking, damals waren es vier Spiele.

Auf diesem Level musst du effektiver sein und kannst nicht fünf oder sechs klare Situationen liegen lassen. Daniel Farke

"Auf diesem Level musst du effektiver sein und kannst nicht fünf oder sechs klare Situationen liegen lassen", kritisierte Farke. Es spricht für den Gladbacher Trainer, dass er wenigstens offen die Missstände anprangert, zum Beispiel die haarsträubenden Fehler bei den Gegentoren.

Grätsche zur Unzeit: Gladbachs Alassane Plea gegen Leipzigs madou Haidara. IMAGO/Jan Huebner

Zum Beispiel beim 0:1. "Da muss man nicht drum herum reden. Wir haben mit einem schnellen Abwurf versucht, das Spiel schnell zu machen, dann leistet sich Manu Koné einen total unnötigen Ballverlust." Und überdies zeigte sich Alassane Plea von allen guten Geistern verlassen, als er erst einen Elfmeter ziemlich schwach schoss, dann im eigenen Strafraum, einen Elfmeter von RB verursachte.

"Grätschen, wo es nichts zu grätschen gibt"

"Da schenken wir Leipzig einen Elfmeter mit einer Grätsche, wo es nichts zu grätschen gibt", schimpfte Farke. Insgesamt waren es für ihn wieder mal die "krassen individuellen Fehler", die zur Auswärts-Niederlage führten - und damit endgültig ins Niemandsland der Tabelle.