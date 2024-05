Gladbach holt Torwarttrainer Wachter vom VfB

Schon seit vier Monaten stand fest, dass Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer einen neuen Torwarttrainer braucht. Der ist nun gefunden: beim VfB Stuttgart.

André Wachter wechselt zum 1. Juli vom VfB Stuttgart zu Borussia Mönchengladbach. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt. Der 34-Jährige wirkte zuletzt als Torwartkoordinator des Nachwuchsleistungszentrums der Schwaben, nun wird er Torwarttrainer der Gladbacher Profis um Moritz Nicolas und Jonas Omlin.

"Wir sind sehr froh, in André Wachter einen Torwarttrainer verpflichten zu können, der trotz seines jungen Alters schon über sehr viel Erfahrung verfügt", sagt Nils Schmadtke, Borussias Sportdirektor Lizenz. "Wir sind davon überzeugt, dass unser Torhüterteam bei ihm in guten Händen ist."

Diese Aufgabe hatte bei Gladbach bisher Fabian Otte, der aber in diesem Sommer fest zum US-amerikanischen Verband wechselt - als "Head of Goalkeeping". Der VfB äußerte Bedauern über den Abgang "eines wertvollen Mitarbeiters und Experten", aber zugleich auch Verständnis für den Schritt in den Profifußball. "Der Wechsel ist der perfekte nächste Schritt in meiner Entwicklung", sagte Wachter selbst.