Gladbach holt neuen Teammanager aus Osnabrück

Borussia Mönchengladbach hat einen Nachfolger für Christofer Heimeroth gefunden. Der neue Teammanager kommt vom VfL Osnabrück, der den Posten bereits neu besetzt hat.

Neuer Trainer, neuer Sportdirektor Lizenz - und nun auch ein neuer Teammanager: Borussia Mönchengladbach stellt sich in der sportlichen Führung vor der Saison 2023/24 neu auf. Nachdem der Vertrag des bisherigen Teammanagers Christofer Heimeroth nicht verlängert worden war, steht der Nachfolger fest.

Wie Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verkündete, wechselt René Flägel zur Borussia, die diese Personalie bislang nicht bestätigt hat. Flägel war seit August 2020 als Teammanager beim VfL für sämtliche organisatorische Belange rund um den Lizenzkader verantwortlich. Damit überspringt der 28-Jährige die 2. Liga, um direkt in der Bundesliga anzuheuern.

"Unabhängig von der sportlichen Entwicklung habe ich mich im Frühjahr dazu entschieden, dass ich mich beruflich als auch privat verändern möchte", wird Flägel vom VfL zitiert. "Umso schöner ist es natürlich, dass mein Ende beim VfL von einer solch erfolgreichen Rückrunde und dem Aufstieg als perfekten Abschluss gekrönt wurde. Ich danke dem VfL Osnabrück und allen Wegbegleitern für eine wunderschöne Zeit."

Julius Ohnesorge, beim VfL für den Lizenzbereich verantwortlich, bezeichnet Flägels Abgang "auch aus menschlicher Perspektive" als Verlust. "Nichtsdestotrotz freuen wir uns mit ihm über seinen Wechsel in die Bundesliga, den er sich durch seinen Einsatz und Engagement beim VfL redlich verdient hat." Er habe in drei Jahren "herausragende Arbeit" geleistet und "das Niveau des Teammanagements nochmal auf eine neue Ebene gehoben".

Seelhöfer folgt in Osnabrück auf Flägel

Dass Heimeroth Gladbach nach insgesamt 17 Jahren im Klub verlassen muss, hatte Sport-Geschäftsführer Ronald Virkus vor rund zwei Wochen als Ergebnis einer "umfassenden Saisonanalyse" bestätigt. Bereits fix waren Gerardo Seoane als neuer Cheftrainer und Nils Schmadtke als neuer Sportdirektor Lizenz.

In Osnabrück tritt Leon Seelhöfer Flägels Nachfolge an. Der Sportökonomie-Student, der bereits in dieser Woche zum Start der Vorbereitung als Teammanager dabei sein wird, sammelte bis Anfang des Jahres beim DFB Erfahrungen im Bereich Teammanagement. "Es bleibt weiterhin unser Weg, regionale Kompetenz bei uns im Funktionsteam zu bündeln und zu fördern", so Ohnesorge. "Dementsprechend sind wir froh, mit Leon Seelhöfer einen jungen, ambitionierten Teammanager aus der Region gefunden zu haben, der den von uns eingeschlagenen Weg fortführen und mit seinen eigenen Ideen ergänzen wird."