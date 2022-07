Viel Kontrolle, kaum Chancen: Gladbach trennt sich 1:1 von Waalwijk

Borussia Mönchengladbach hat sich mit 1:1 vom niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk getrennt. Die Fohlen hatten deutlich mehr Ballbesitz, kreierten aber zu wenige Chancen.

Daniel Farke musste gegen den niederländischen Erstligisten auf einige potenzielle Stammspieler verzichten. Torhüter Sippel fehlte wegen eines Corona-Falles im direkten Umfeld, Thuram wegen eines privaten Termins. Wolf hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel, Elvedi eine leichte Kapselverletzung zugezogen. Auch Koné und Beyer waren noch nicht einsatzfähig.

Dennoch agierte die Borussia mit einer namhaften Startelf, die sich zunächst aber schwertat. Zwar hatte Plea mit einem Pfostenschuss die erste gute Chance der Partie (5.), in Führung ging jedoch Waalwijk. Nach einem Freistoß nahe der Grundlinie kam Daneels rechts im Strafraum zum Schuss, der Belgier platzierte die Kugel sehenswert an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor (19.). Fortan agierten die Fohlen aber immer spielfreudiger, der Ausgleich resultierte indes aus einem hohen Ball: Friedrich setzte Plea im Strafraum ein, der Franzose legte sich die Kugel elegant an Vaessen vorbei und traf dann ins kurze Eck (30.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Farke zunächst nur zweimal, Jantschke und Nicolas kamen für Bensebaini und Sommer. Die Borussia war nun spielbestimmend und hatte nach 53 Minuten die große Chance zur Führung, Stindl schoss einen von Plea herausgeholten Elfmeter aber über das Tor.

Eine bessere Chance bot sich der Borussia nicht mehr, da die Fohlen im Strafraum trotz viel Ballbesitz keine Lücken fanden. Der Test gegen Waalwijk endete somit 1:1. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) steht das letzte Testspiel der Vorbereitung an, Gegner ist Real Sociedad.