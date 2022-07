Deutlicher Sieg gegen Viktoria Köln: Gladbach torhungrig

Borussia Mönchengladbach zeigte sich auch im dritten Testspiel torhungrig. Dank einer Leistungssteigerung nach dem Wiederanpfiff schlugen die Fohlen Viktoria Köln mit 5:2.

Die Borussia verzichtete auf einen Einsatz von Embolo, der vor einem Wechsel zur AS Monaco steht und am Donnerstag den Medizincheck bei den Monegassen absolvieren wird. Außerdem kam Torhüter Sommer (Trainingssteuerung) nicht zum Zug, während Koné (Knieprellung), Netz (Trainingsrückstand nach COVID-19), Bensebaini (COVID-19) und Italiano (Muskelverletzung) fehlten.

In dem munteren Spiel neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang weitgehend, auch weil beide Mannschaften im letzten Drittel oft zu harmlos waren. Lange tat sich der Bundesligist schwer, ehe Wolf - wieder als offensiver Außenverteidiger eingesetzt - in der 17. Minute zur ersten Chance kam, aus halblinker Position aber verzog.

Neuhaus trifft sehenswert

Es sollte die beste Abschlussgelegenheit für die nächsten gut 20 Minuten bleiben. Dann fasste sich Neuhaus ein Herz und schlenzte den Ball aus 20 Metern sehenswert rechts unten ins Eck (39.). Eine insgesamt verdiente Führung, da der Drittligist zwar gut mithielt, allerdings selbst zu keiner hochkarätigen Möglichkeit gekommen war. "Wir hatten viel Dominanz im Ballbesitz. Der Punch im letzten Drittel hat in der ersten Halbzeit aber gefehlt", stellte auch Gladbachs Trainer Daniel Farke fest.

Einwechslungen sorgen für Schwung

Mit stark veränderter Elf und deutlich mehr Schwung in der Offensive kamen die Borussen dann aber aus der Kabine. Die eingewechselten Hofmann und Stindl zogen das Tempo an, sodass sich schnell die nächsten Gelegenheiten ergaben. Hofmann traf zunächst die Latte (55.) und vollendete kurze Zeit später zum 2:0. Stindl legte mit dem dritten Treffer nach (61.), ehe der Drittligist nach einem dicken Patzer von Keeper Nicolas durch Sontheimer auf 1:3 verkürzen konnte (64.).

Doch es half nichts. Die Borussen hatten nun Lust auf Tore - und Hofmann war dann auch am vierten Fohlen-Treffer beteiligt, als der Nationalspieler von rechts nach innen spielte und Scally in der Mitte erfolgreich abschloss (71.). Doch die Viktoria steckte nicht auf, schlug abermals zurück und stellte durch Hompesch den alten Zwei-Tore-Rückstand wieder her (83.).

Gegentore zeigen, dass wir wach sein müssen. Daniel Farke

"Die Gegentore zeigen, dass wir in jeder Situation wach sein müssen. Aber insgesamt war unser Verhalten gegen den Ball gut", so Farke, der sich noch über den Schlusspunkt von Hofmann freuen durfte: Der 29-Jährige blieb nach einem von Siebert an Scally verschuldeten Elfmeter cool und traf zum 5:2-Endstand (86.).

Nach den vier Treffern im zweiten Durchgang lobte Farke besonders das Angriffsspiel seines Teams: "Wir waren in der zweiten Halbzeit sehr dominant im Offensivspiel - wir haben viele gute Szenen kreiert. Fünf Tore gegen einen Drittligisten sind sehr sehr gut."

Dank einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause fuhren die Borussen den dritten Sieg im dritten Testspiel ein. Zuvor gab es Siege gegen Rot-Weiss Essen (4:2) und 1860 München (6:0).