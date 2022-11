Gladbach gegen BVB wird live im Free-TV übertragen

Den Auftakt des letzten Bundesliga-Spieltags im Kalenderjahr 2022 können mehr Fans als gewohnt vor dem Bildschirm verfolgen: Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird live im Free-TV gezeigt.

Hier steigt das Freitagabendspiel: Der Borussia-Park in Mönchengladbach. imago images

Die Bundesliga verabschiedet sich an diesem Wochenende in die WM-Pause - und binnen drei Tagen wird es das zweite Spiel geben, das im Free-TV übertragen wird.

Denn: "Sat.1" übertrug bereits das Bremer Gastspiel in München am vergangenen Dienstag. Und die neutralen Fans wurden nicht enttäuscht - der deutsche Rekordmeister fegte Werder mit einem krachenden 6:1 vom Platz. Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfen sich Fußball-Fans auf den Kracher zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund freuen. Der Tabellenneunte empfängt den aktuellen Sechsten. Vor allem für den BVB geht es dabei darum, nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Gladbach hat vor der Partie acht Punkte Vorsprung auf Rang 16 und acht Punkte Rückstand auf Rang zwei und drei.

Übertragen wird die Partie erneut von "Sat.1". Moderator Matthias Opdenhövel steht der ehemalige deutsche Nationalspieler und einstige BVB-Profi Sven Bender als Experte zur Seite. Kommentieren wird die Partie Wolff-Christoph Fuss, als Field-Reporterin ist Andrea Kaiser im Einsatz.

Drittes Free-TV-Spiel binnen drei Spieltagen nach der Winterpause

Grundsätzlich ist vereinbart, dass "Sat.1" seit der Saison 2021/22 drei Bundesliga-Begegnungen live übertragen darf: das Eröffnungsspiel sowie je eine Partie des 17. und des 18. Spieltags, die in der Regel die Winterpause umrahmen. Weil diese aber angesichts der WM diesmal zwischen die Spieltage 15 und 16 fällt, verlagern sich die Übertragungsrechte von "Sat.1" in dieser Spielzeit entsprechend nach vorne.

Dass auch Bayern-Bremen im Free-TV lief, hatte mit einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group, einer Tochterfirma von ProSiebenSat.1 Media, mit Bezahlsender "Sky" zu tun. Zu der Vereinbarung gehört, dass "Sat.1" in den Saisons 2022/23 und 2023/24 insgesamt vier Live-Spiele zusätzlich zum "Sky"-Angebot ausstrahlt.

Am 20. Januar (20.30 Uhr) meldet sich die Bundesliga dann mit dem Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern aus der langen Winterpause zurück. Es wird das dritte Live-Spiel bei "Sat.1" innerhalb von drei Spieltagen.