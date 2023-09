Kurz vor Schluss: Njinmah entscheidet Werder-Test gegen Gladbach

Der SV Werder Bremen hat am Donnerstagabend ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach für sich entschieden. Ansonsten bot der 1:0-Sieg jedoch wenige Höhepunkte.

Erst in der 85. Minute traf Werder-Angreifer Justin Njinmah zum Endstand im Uplandstadion von Willingen. Beide Bundesligisten waren durch die Länderspielabstellungen mit dezimierten Kadern und jeweils viel Unterstützung aus den U-23-Teams angereist. Bei den Bremern fehlten zusätzlich Marvin Ducksch, der sich gegen Mainz eine leichte Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, sowie aus Belastungssteuerungsgründen Anthony Jung, Niklas Stark, Leonardo Bittencourt, Jens Stage und Dawid Kownacki. Naby Keïta und Felix Agu befinden sich nach ihren Verletzungen weiterhin im Aufbautraining.

Bei Gladbach gab der von Union Berlin ausgeliehene Neuzugang Jordan sein Startelfdebüt, 75 Minuten lang - blieb dabei jedoch unauffällig. Im Tor begann für den lange ausfallenden Kapitän Jonas Omlin im Gegensatz zum Bundesligaspiel gegen den FC Bayern (1:2) diesmal Jan Olschowsky, der am vergangenen Samstag überzeugende Moritz Nicolas kam zur Halbzeit.

Schmid erneut um kreative Ideen bemüht

Bereits bis dahin waren nur wenige Highlights aufgetreten: Ein abgefälschter Schuss von Hannes Wolf (11.) sorgte erstmals für etwas Gefahr. Die vorerst beste Chance hatte dann Werders U-23-Akteur Jakob Löpping, dessen Lupfer jedoch von Tony Jantschke noch vor der Torlinie abgefangen wurde (16.). Robin Hack kam im Gegenangriff zu einem Abschluss, genauso wie Bremens Kein Sato (18.).

Romano Schmid, beim 4:0-Sieg zuletzt gegen Mainz überragender Spieler bei Werder, war immerhin immer mal wieder um kreative Ideen bemüht; bei der Umsetzung fehlte es allerdings oftmals an mehreren Parametern. Sechser-Neuzugang Senne Lynen kam indes zu jenen 90 Minuten Einsatzzeit, die Werder-Trainer zu dessen weiterer Eingewöhnung bereits in Aussicht gestellt hatte.

Lynen leitet den Siegtreffer ein

In Führung gegangen in der 57. Minute wäre in der zweiten Hälfte indes fast die Borussia: Hack scheiterte mit einem Schlenzer am rechten Pfosten des von Michael Zetterer gehüteten Bremer Kastens. Auf der anderen Seite vergab der eingewechselte Philipp Kühn wiederum das 1:0 für Werder (68.). Dieses erzielte dann noch Njinmah, eingeleitet von Lynen, und begünstigt von einem Fehler am Gladbacher Fünfmeterraum.

Zuvor hatte Njinmah, der bei seinem Bremer Bundesligadebüt am vergangenen Wochenende noch historische Joker-Bestwerte geliefert hatte, bis auf einen Abschluss (62.) jedoch kaum mit gelungenen Aktionen auf sich aufmerksam machen können.