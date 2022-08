Gladbach eröffnet mit breiter Brust - VfB fordert Freiburg: Das bringt der 3. Spieltag

Borussia Mönchengladbach hat eine breite Brust, der VfB Stuttgart geht mit gleich zwei Serien in das Heimspiel gegen Freiburg, und in Bochum werden Erinnerungen an einen Februar-Samstag wach: Das bringt der 3. Spieltag.

Gladbach eröffnet den Spieltag gegen Hertha BSC

Seit sechs Bundesliga-Spielen hat Borussia Mönchengladbach nicht mehr verloren - eine Serie, die die Fohlen zuletzt von September bis Dezember 2015 überboten haben. Damals blieben die Gladbacher unter Andre Schubert sogar zehn Mal unbesiegt, nun könnten sie ihre gegenwärtige Serie am Freitag (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC verlängern. Durchaus denkbar, dass Lars Stindl dann wieder mit von der Partie ist. "Das wäre wichtig für uns, denn Lars ist unser Kapitän und unser erfahrenster Feldspieler", sagt Trainer Daniel Farke.

Stuttgarter Serien vor dem Spiel gegen Freiburg

Saison- und wettbewerbsübergreifend ist der VfB Stuttgart seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, doch ebenso lange ist die Sieglos-Serie gegen den SC Freiburg, den Gegner an diesem Samstag (15.30 Uhr). Die Breisgauer haben zuletzt trotz des 1:3 gegen Borussia Dortmund überzeugt - nun sind sie beim VfB zu Gast.

BVB mit Rückenwind - Besonderheit für Ducksch

Seit sieben Spielen nicht mehr gegen Bremen verloren und unter Edin Terzic die jüngsten neun Partien allesamt gewonnen: Borussia Dortmund geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen Werder. Für SVW-Angreifer Marvin Ducksch werden die 90 Minuten besonders. "Ich habe meine ganze Jugend dort verbracht, bin dort groß geworden. Für mich gab es damals nur den einen Verein", sagt der gebürtige Dortmunder.

Leverkusen gegen Hoffenheim unter Druck

Noch nie gegen Leverkusen gewonnen: Am Samstag nimmt André Breitenreiter mit Hoffenheim bereits den achten Anlauf gegen Bayer. imago images

Vier Unentschieden und drei Niederlagen: André Breitenreiter hat noch nie gegen Leverkusen gewonnen. Nun nimmt der 48-Jährige mit der TSG Hoffenheim den nächsten Anlauf. Bayer hat die ersten drei Pflichtspiele allesamt verloren und steht deshalb unter Druck. Das ist Trainer Gerardo Seoane bewusst, er sagt aber auch: "Wenn man die reinen Leistungen in Dortmund und gegen Augsburg ohne die Ergebnisse anschaut, gibt es keinen Grund, auf Panik zu machen."

Schalkes Nummer 30 in Wolfsburg?

Es ist eine historische Negativserie, gegen die der FC Schalke 04 ankämpft: In der Bundesliga haben die Knappen seit 29 Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen. Nun ist Schalke beim VfL Wolfsburg zu Gast, der die jüngsten drei Duelle mit Königsblau allesamt für sich entschieden hat.

Augsburger Mainz-Serie auf der Probe

Der FC Augsburg hat nicht nur die vergangenen fünf Spiele gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen - auch jüngst ist der Elf von Trainer Enrico Maaßen ein Coup gelungen: Am vergangenen Wochenende wusste der FCA mit einem 2:1 in Leverkusen zu überraschen, nun steht wieder ein Heimspiel an. Gegner Mainz ist seit fünf Partien ungeschlagen.

Unions 2:1-Serie gegen RB Leipzig

2:1, 2:1 und nochmal 2:1: Das sind die Resultate der jüngsten drei Bundesliga-Vergleiche zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Die Eisernen hatten stets das bessere Ende für sich, nun treffen sie am Samstagabend (18.30 Uhr) erneut auf die Sachsen, die an den ersten beiden Spieltagen jeweils remis gespielt haben.

Frankfurter Tief - Heimspiel gegen Köln

Enttäuschte Gesichter: Auch in Berlin konnte Frankfurt seine Fans nicht mit einem Sieg beschenken. Getty Images

Seit nunmehr zehn Spielen hat Eintracht Frankfurt nicht mehr gewonnen - die zweitlängste Negativserie der Vereinsgeschichte. 1983/84 blieb die SGE sogar 16 Mal ohne Sieg, jetzt bekommt es der Europa-League-Sieger am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem 1. FC Köln zu tun. Die Rheinländer stehen nach den ersten zwei Spielen mit vier Punkten da und haben in fünf der vergangenen acht Partien drei oder mehr Tore erzielt.

Bochums Erinnerungen und Bayerns Rekord

Es sind leuchtende Erinnerungen, die der VfL Bochum an diesen Samstagnachmittag im Februar hat. Seinerzeit gewann der Revierklub mit 4:2 gegen den FC Bayern und brachte dem späteren Meister eine von nur fünf Saisonniederlagen bei. Nun kommt es zum Wiedersehen - und die Münchner bringen einen Rekord mit. In jeder der vergangenen 83 Bundesliga-Partien haben die Bayern getroffen. Ob ihnen das auch am Sonntag (17.30 Uhr) an der Castroper Straße wieder gelingt?