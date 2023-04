Gladbach erneut tiefrot: Knapp 25 Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr 2022

Einen Verlust in Höhe von 24,7 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022 verkündete Borussia Mönchengladbach auf der Mitgliederversammlung am Montag. Es ist das dritte Jahr in Folge mit einem dicken Minus. Fürs Jahr 2023 kündigte Geschäftsführer Stephan Schippers den Turnaround an.

Die erheblichen Verluste in den (Corona-)Geschäftsjahren 2020 und 2021 wurden 2022 noch einmal deutlich übertroffen. Nach Fehlbeträgen in Höhe von 16,8 Millionen Euro (2020) und 14,6 Millionen Euro (2021) lag das Minus im abgelaufenen Geschäftsjahr bei satten 24,7 Millionen Euro. Der wesentliche Grund sind Sondereffekte: Deutlich weniger Fernsehgelder. Aber auch die Trennung von Cheftrainer Adi Hütter. Außerdem schlugen auch 2022 wieder Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie zu Buche.

Im Detail: Lagen die TV-Erträge im Geschäftsjahr 2021 (bei der Borussia entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr) noch bei 95,2 Millionen Euro, sanken die Einnahmen 2022 auf 65,4 Millionen Euro. 19 der rund 30 Millionen Euro an Mindereinnahmen in diesem Bereich kamen durch den neuen, schlechter dotierten Fernsehvertrag der DFL und Borussias schlechterer Platzierung zustande. Elf Millionen Euro an Einnahmen hatten die Fohlen Anfang 2021 für die Teilnahme am Champions-League-Achtelfinale erhalten. Dieses "Extra" fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr weg.

Hütters Entlassung schlägt aufs Konto

Die Hütter-Trennung im Sommer 2022 nach nur einem Jahr Tätigkeit im Borussia-Park verursachte allein schon eine Sonderschreibung von rund 5,7 Millionen Euro, nachdem man 2021 eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro für den Österreicher gezahlt und ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet hatte; außerdem erhielten Hütter und sein Trainerstab eine Abfindung. Gründe, warum die Personalkosten von insgesamt 98,1 auf 103,2 Millionen Euro (für den gesamten Klub, nicht nur die Profiabteilung) stiegen.

kicker-Wochenendrückblick vom 17.04.2023 Das Wichtigste vom Wochenende in 6 Minuten: Der aktuelle kicker Wochenendrückblick. kicker-Wochenendrückblick vom 10.04.2023 10.04.2023 kicker-Wochenendrückblick vom 03.04.2023 03.04.2023 kicker-Wochenendrückblick vom 27.03.2023 27.03.2023 kicker-Wochenendrückblick vom 20.03.2023 20.03.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Weil allerdings in anderen Bereichen (z.B. Transfererlöse, Spielerträge, Werbeerträge) die Einnahmen signifikant gesteigert werden konnten, lag der Umsatz 2022 höher als im Geschäftsjahr davor. Nach 169,2 Millionen Euro waren es 177,3 Millionen Euro. "Wir haben rund 30 Millionen Euro weniger an Fernsehgeldern eingenommen, aber unseren Umsatz um acht Millionen gesteigert. Das bedeutet, dass wir 38 Millionen Euro anderweitig kompensiert haben im Vergleich zu 2021", sagte Geschäftsführer Stephan Schippers.

Corona lässt das Rippen-Fett schmelzen

Insgesamt hätte Corona rund 150 Millionen Euro an Umsatz gekostet, verdeutlichte Borussias Mann der Zahlen. Die Verluste in den (Corona-)Geschäftsjahren 2020, 2021 und 2022 summieren sich auf über 56 Millionen Euro. Die Folge: Lag das Eigenkapital 2019 noch bei 103,3 Millionen Euro (EK-Quote: 42,8 Prozent), waren es 2022 noch 47,1 Millionen Euro (EK-Quote: 26,0). Generell sagt Schippers: "Wir hatten vor der Pandemie Fett auf den Rippen. Von diesem Fett ist einiges abgeschmolzen." In Summe stehe der Klub aber weiterhin "gut da", so Schippers: "Wie sage ich immer so gerne: Die Borussia ist nicht reich, aber gesund."

Zumal es wirtschaftlich nach wieder rosigeren Zeiten in der Zukunft aussieht. Fürs Geschäftsjahr 2023 prognostiziert Gladbachs Finanzchef den Turnaround. "Wir werden 2023 wieder schwarze Zahlen schreiben", kündigte Schippers bereits an.