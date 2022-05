Gladbach erhöht die Dauerkartenpreise

Borussia Mönchengladbach hebt die Preise für die Dauerkarten zur Saison 2022/23 an. Der Schritt war schon länger geplant. Um circa zehn Prozent werden die Tickets teurer.

Die Spielzeit 2022/23 wirft ihre Schatten voraus. Oben auf der Tagesordnung steht im sportlichen Bereich gerade die Neubesetzung der Trainerposition (Lucien Favre ist der Top-Favorit auf die Nachfolge von Adi Hütter), aber auch in anderen Bereichen läuft die Vorbereitung der neuen Saison auf Hochtouren. Ein wichtiges Thema für die Anhänger: die Dauerkarten. Die Borussia hat inzwischen über die Preise informiert. Die Tickets werden teurer.

Der Schritt - die Borussia spricht von einer "Preisanpassung" - war schon länger geplant und wird jetzt umgesetzt. Vor den vergangenen beiden Spielzeiten hatte der Klub jeweils offen angekündigt, dass Preisanpassungen geplant seien, "mit denen die Eintrittspreise im Borussia-Park auf ein durchschnittliches Bundesliga-Niveau gebracht würden." Zur Spielzeit 2022/23 ist es nun so weit. "Dieser Schritt wurde bewusst so lange wie möglich aufgeschoben. Nach jahrelanger Preisstabilität, aber gleichzeitig stetig wachsender Kosten und steigender Inflation, kommt Borussia zur neuen Saison allerdings leider nicht mehr daran vorbei", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Im Schnitt werden die Saisonkarten um zehn Prozent teurer. Eine Stehplatz-Dauerkarte kostet jetzt 210 statt 190 Euro. Für die günstigste (nicht ermäßigte) Sitzplatz-Dauerkarte werden künftig 400 statt 365 Euro fällig. Der Preis für die teuerste Dauerkarte liegt nun bei 745 statt 675 Euro.

Seit vielen Jahren verkauft die Borussia 30.000 Dauerkarten pro Spielzeit und stoppt beim Erreichen dieser Marke den weiteren Verkauf. Das galt trotz der Pandemie auch in den vergangenen beiden Jahren.