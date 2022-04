Gladbach entwarnt bei Koné - Weiter Pause für Ginter, Benes und Thuram

Gemischte Nachrichtenlage bei Borussia Mönchengladbach zum Start in die neue Trainingswoche. Während Trainer Adi Hütter weiter auf einige angeschlagene Profis verzichten muss, nahm Manu Koné am Dienstag schon wieder an der Einheit teil. Dabei sind auch zwei Spieler, die im Sommer offiziell in den Kader zurückkehren.

Musste gegen Köln ausgewechselt werden: Manu Koné. IMAGO/Nordphoto