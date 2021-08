Gladbach-Bayern auch live im Free-TV

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern eröffnen an diesem Freitag die neue Bundesliga-Saison. Wer überträgt live in TV und Stream?

Treffen mit ihren Teams am Freitag in Mönchengladbach aufeinander: Adi Hütter (li.) und Julian Nagelsmann. imago images/ActionPictures

Der erste Auftritt von Titelverteidiger FC Bayern in der Bundesliga-Saison 2021/22 ist auch im Free-TV zu sehen. Sat.1 zeigt das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag um 20.30 Uhr live. Es ist das Pflichtspieldebüt für Julian Nagelsmann als FCB-Trainer.

Auch Streaminganbieter DAZN, der in der neuen Saison die Live-Rechte an allen Bundesliga-Partien am Freitag und Sonntag besitzt, überträgt das Eröffnungsspiel aus dem Borussia-Park.

Die beiden Traditionsklubs treffen in der Bundesliga bereits zum 107. Mal aufeinander. Die Bayern gewannen bislang 51 Spiele, Gladbach 26.

