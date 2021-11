Gladbach bangt um Elvedi und Embolo

Borussia Mönchengladbach musste am Freitag in Mainz früh zweimal verletzungsbedingt wechseln - und bangt nun um Nico Elvedi und Breel Embolo.

Es war noch nicht einmal eine halbe Stunde in Mainz gespielt, da hatte Gladbach-Trainer Adi Hütter am Freitagabend schon zweimal gewechselt. Nico Elvedi und Breel Embolo verletzten sich zum Auftakt des 11. Bundesliga-Spieltags früh.

Elvedi hatte bei einem Mainzer Steilpass in der 19. Minute Karim Onisiwos Laufweg gekreuzt und sofort Schmerzen am rechten Sprunggelenk signalisiert. Nach längerer Behandlungspause humpelte Borussias Innenverteidiger vom Platz und sah auf dem Weg für sein Foul an Onisiwo auch noch die Gelbe Karte. Zwar kehrte er noch einmal zurück, ließ sich aber schließlich durch Florian Neuhaus ersetzen (28.). Denis Zakaria rückte dafür in die Dreierkette zurück.

Sekunden später griff sich Embolo an den hinteren rechten Oberschenkel und musste ebenfalls ausgewechselt werden. Marcus Thuram kam für den Bayern-Schreck, der erst zu Saisonbeginn mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen war.

Wie Elvedi war auch Embolo diese Woche ins Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für den anstehenden Endspurt in der WM-Qualifikation berufen worden. Ob das Duo die Einladung annehmen kann oder womöglich sogar länger ausfällt, bleibt abzuwarten. Elvedi zeigte sich im zweiten Durchgang mit Krücken auf der Bank.