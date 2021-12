Gladbach-Absturz überrascht Eberl: "Schuld tragen wir alle"

Auch nach der nächsten Gegentorflut lässt Max Eberl keine Trainerdiskussion in Gladbach aufkommen. Der krasse Leistungsabfall wundert aber auch ihn.

Manchmal reichen zwei Spiele, um eine Profimannschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Und so muss Borussia Mönchengladbach zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde plötzlich befürchten, noch auf den Abstiegsrelegationsplatz abzurutschen.

Die 1:4-Derbyniederlage in Köln und der 0:6-Rückstand nach 37 Minuten gegen Freiburg hätten "sehr viel Vertrauen verlieren lassen", sagte Sportdirektor Max Eberl am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" - meinte damit aber keineswegs das Vertrauen in Trainer Adi Hütter, sondern das in den Gladbacher Fußball.

"Wir wollen den Ball nicht haben"

"Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so schnell geht, dass wir nicht mehr vertrauensvoll Fußball spielen", formulierte es Eberl. "Wir wollen den Ball nicht haben. In der Defensive verteidigen wir nicht so, wie man in der Bundesliga verteidigen muss." Und so folgten am Samstag beim 1:4 in Leipzig die Gegentore 11 bis 14 binnen drei Spielen.

Eberl sprach von einem "extremen Nervenspiel", in dem Gladbach angesichts der gegnerischen Überlegenheit kaum neues Vertrauen schöpfte. Nach dem überraschenden Anschlusstreffer kurz vor Schluss kassierte Gladbach noch zwei Gegentore. Eberl: "In der zweiten Halbzeit baust du dir zumindest ein Pflänzlein Selbstvertrauen wieder auf - und haust es dir in der Nachspielzeit komplett wieder über den Haufen."

"Ich möchte keinen sehen, der auf einen anderen zeigt"

Welche Verantwortung trägt Hütter für den krassen Leistungsabfall? "Natürlich ist auch der Trainer in der Verantwortung, natürlich bin auch ich in der Verantwortung", sagt Eberl diplomatisch. "Schuld tragen wir alle. Ich möchte keinen sehen, der auf einen anderen zeigt. Wir sind alle in der Pflicht. Die Mannschaft auf dem Platz kann es natürlich regeln, muss aber schon auch Themen umsetzen, die vom Trainerstab vorgegeben werden."

Vor dem Spiel gegen Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will Eberl deshalb auch "an die Ehre der Spieler appellieren". Seine Forderung: "Wir müssen schon Eier zeigen jetzt. Wir müssen alle in diesem Wind stehen."

