Gjasulas Vorsatz: Mehr Tore, weniger Karten

23 Einsätze, ein Tor, elf Gelbe Karten und zwei Mal vorzeitig vom Platz - so lautete die Bilanz von Klaus Gjasula vergangene Saison beim SV Darmstadt 98. In der neuen Spielzeit will der 32 Jahre alte Albaner diese Kennzahlen ändern.

Darmstadts Klaus Gjasula will weniger Karten kassieren. IMAGO/Hartenfelser