Gjasula und Lilien halten sich bedeckt

Bleibt er oder bleibt er nicht? Diese Frage wollen der SV Darmstadt und Klaus Gjasula derzeit noch nicht final beantworten. Der 34-Jährige, der im vorläufigen EM-Kader Albaniens steht, darf sich aber wohl berechtigte Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung machen - wenn auch in defensiverer Rolle. Durch die Verpflichtung von Paul Will könnte Gjasula vollständig in die Dreierkette rutschen. Mit Christoph Klarer, Christoph Zimmermann, Clemens Riedel und Matej Maglica stehen neben dem Routinier derzeit nur vier weitere Innenverteidiger im Kader.