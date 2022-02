Gjasula gegen seinen Ex-Verein HSV fraglich

Als Tabellenführer empfängt der SV Darmstadt 98 am Sonntag den Tabellenfünften Hamburger SV (13.30 Uhr !LIVE bei kicker). Dabei bereitet vor allem ein ehemaliger HSV-Spieler Lilien-Coach Torsten Lieberknecht Kopfzerbrechen.

Wegen Knieproblemen konnte Klaus Gjasula (32) zuletzt nur eingeschränkt trainieren. Am Freitag sollte er wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Doch ob es für einen Einsatz am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Hamburger SV reicht, war noch fraglich. "Der Klaus ist erfahren genug, um uns entsprechend vertrauensvoll eine Rückmeldung zu geben. Er entscheidet letztlich, ob es klappt oder nicht", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag.

Ein Ausfall Gjasulas wäre doppelt schmerzhaft. Zum einen ist der albanische Nationalspieler als Abräumer vor der Abwehr einer der Führungsspieler in der Mannschaft. Sollte er ausfallen, wären Nemanja Celic oder Fabian Holland Optionen für die Position. Zum anderen würde Gjasula nach dem gebrauchten vergangenen Jahr beim HSV sicher gerne zeigen, was er wirklich kann.

Sobiech fehlt, Arslan sucht

Ein weiterer Ex-HSV-Spieler wird definitiv ausfallen: Innenverteidiger Lasse Sobiech laboriert weiterhin an Sprunggelenksproblemen, weswegen er schon im Spiel gegen Ingolstadt gefehlt hatte. Überhaupt ist die Zeit in Darmstadt für den 31-Jährigen bislang alles andere als zufriedenstellend verlaufen: Seit Ende September stand er - auch verletzungsbedingt - in keiner Partie mehr in der Startformation. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Weiter auf Vereinssuche ist noch Offensivspieler Ensar Arslan. Nachdem sich Wechsel in die 3. Liga zum 1. FC Magdeburg und Viktoria Berlin zerschlugen, sucht der 20-Jährige nun im Ausland nach einem neuen Arbeitgeber. Die Transferfenster in der Türkei, aber zum Beispiel auch in Österreich oder der Schweiz sind noch offen.

Bedauern über Zuschauerbegrenzung

Bedauern herrscht in Darmstadt, dass gegen den Hamburger SV nur 1.000 Zuschauer zugelassen sind. "Letztlich sind Fans für jeden Klub weltweit das Salz in der Suppe", sagte Lieberknecht. "Es sei schade, dass die Fans nicht teilhaben dürften „auf so einer Reise, die wir gerade begehen". Das sei umso bedauerlicher, weil eine Austragung der Partie vor Zuschauern "wohl möglich gewesen wäre", wie Lieberknecht mit Blick auf die Regelungen in anderen Bundesländern anmerkte.

"Jetzt sind wir in einer Topverfassung"

Nach der Länderspielpause ohne Länderspiel brenne seine Mannschaft nun auf die Begegnung mit dem HSV. Auch er selbst verspüre eine große Lust auf die Partie - ungeachtet des Gegners. "Ingolstadt vorzubereiten, macht genauso viel Spaß und Bock und hat Herausforderung wie jetzt der HSV", sagte Lieberknecht.

Die spielfreie Zeit habe man genutzt, um nach der kurzen Wintervorbereitung Feinschliff am Team vorzunehmen. "Vorher waren wir in einer guten Verfassung", sagte er. „Jetzt sind wir in einer Topverfassung, so dass die Jungs jetzt durchspielen können bis Ende des Jahres."