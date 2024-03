Gjasula: "Dann warten noch ein paar Jährchen auf mich"

Mittlerweile 34 Jahre alt ist Klaus Gjasula. Doch an ein Karriereende denkt er noch nicht. Ohnehin hat zunächst der Klassenerhalt mit dem SV Darmstadt 98 Priorität. Und dann ist da im Sommer die Europameisterschaft, die der albanische Nationalspieler noch nicht abgeschrieben hat.

Ohne Klaus Gjasula hat die albanische Nationalmannschaft gerade ihre Testspiele gegen Chile und Schweden verloren. Der 34 Jahre alte Defensivspieler, der den bislang letzten seiner 27 Länderspiel-Einsätze im vergangenen November in der EM-Qualifikation gegen Moldawien bestritten hatte, trainierte stattdessen intensiv beim SV Darmstadt 98 für den Saisonendspurt und den noch immer möglichen Klassenerhalt.

"Ich glaube, dass es über das vergangene Jahr gesehen damit zusammenhängt, dass ich hier öfter in der Verteidigung spiele", sagte Gjasula am Dienstag über seine Nichtberücksichtigung. Für Albanien sei er dagegen ein Sechser, das habe man ihm auch gesagt. "Andere Spieler, die im Verein wöchentlich auf der Sechs spielen und ihre Sache ordentlich machen, haben da natürlich einen Vorteil."

Trotzdem hat Gjasula, der in Tirana geboren und in Freiburg aufgewachsen ist, die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland noch nicht abgeschrieben. "Ich gebe alles und versuche, mich anzubieten", sagtd er. "Ich habe noch nicht damit abgeschlossen."

Klassenerhalt? "Jeder einzelne glaubt daran"

Beim SV Darmstadt 98 ist die Stimmung in der Mannschaft trotz des letzten Tabellenplatzes weiter harmonisch, wie Gjasula sagte. "Ich denke, jeder einzelne glaubt daran, dass wir unser großes Ziel noch erreichen können. Dafür sind jetzt die letzten acht Spiele entscheidend, und wir werden unser Bestmögliches raushauen. Am Ende werden wir dann sehen, wofür das reicht."

Darmstadt weiter ohne Sportchef

Auch wie es mit Gjasula im Sommer auf Vereinsebene weitergeht, ist noch offen. Dann endet sein Vertrag. "Klar, ich fühle mich wohl hier", sagte er und betonte, dass er offen für alles sei. Dennoch sei die Situation in Darmstadt nicht einfach. Man wisse nicht, in welcher Liga man spielen werde. Zahlreiche Verträge laufen aus. Einen neuen Sportchef für den Ende Dezember ausgeschiedenen Carsten Wehlmann gibt es auch noch nicht.

"Möchte so lange spielen wie möglich"

Kurz nach Beginn der Saison 2021/22 war Gjasula vom Hamburger SV ans Böllenfalltor gewechselt. Trainer Torsten Lieberknecht schätzt ihn als Leader, auch wenn er in der laufenden Saison nicht regelmäßig in der Startelf gesetzt ist.

Sollte es in Darmstadt für Gjasula nicht weitergehen, so ist ein Karriereende derzeit kein Thema für ihn. "Momentan fühle ich mich echt gut, und ich möchte so lange spielen wie möglich. Wenn die Gesundheit mitspielt, dann warten noch ein paar Jährchen auf mich", sagte er.