Give and Go und Pfeile: Wie Nagelsmann den BVB bewertet

"Nicht ganz so dramatisch" schätzt Julian Nagelsmann die Lage bei Topspiel-Gegner Borussia Dortmund ein. Der Bayern-Trainer erwartet ein anderes Spiel als zuletzt.

Den Bayern winkt am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Topspiel in Dortmund der zehnte Pflichtspielsieg in Folge gegen den BVB, von der aktuellen Bilanz kann sich Julian Nagelsmann in einer durchaus kniffligen Lage jedoch nichts kaufen. Die zwei Kantersiege zuletzt zuhause haben die Laune verbessert, der echte Gradmesser wartet erst im Signal-Iduna-Park.

"Eine sehr gute Mannschaft" erwartet Nagelsmann wenig überraschend, "die gerade, wenn sie tiefer verteidigt, immer sehr große Gefahr erzeugt, wenn sie kontert". So hat es der BVB zum Beispiel auch am Mittwoch beim 4:1-Sieg in Sevilla erfolgreich umgesetzt. Generell, findet der junge Bayern-Trainer, seien die Dortmunder aber doch ein Stück weit unberechenbar. "Was die Grundordnung und die Verteidigungshöhe angeht."

Mal würde die Mannschaft von Edin Terzic ganz hoch verteidigen, dann gegen spielstarke Mannschaften extrem tief - nicht nur in der Königsklasse, auch in der Liga. Deshalb erwartet Nagelsmann ein "kontrollierteres Spiel" als die zwei in der Vorsaison (3:2 und 3:1 für Bayern). "Sie versuchen, dem Gegner in torungefährlichen Räumen mehr Raum zu geben", um dann über Konter zuzuschlagen. "Gerade wenn die drei Pfeile da vorne spielen."

Also Karim Adeyemi, Donyell Malen - und Youssoufa Moukoko? Was die Besetzung der zentralen Stürmer-Position beim Gegner betrifft, grübelt Nagelsmann noch, auch wenn gerade nach dem Spiel in Sevilla vieles für den jungen Moukoko spricht. "Ich bin mir noch nicht sicher, wer da vorne auflaufen wird" so Nagelsmann, "weil sie schon immer wieder auch ein Pressing überspielen, auf den zweiten Ball gehen und im letzten Drittel viele gute Give-and-Go-Situationen haben mit vielen guten Fußballern, die immer wieder hinter die Kette sprinten und bedient werden mit guten Pässen in die Tiefe."

Schwankende Leistungen beim BVB? Eher "ein Top-Gegner"

Aufpassen muss der FCB also sowieso, "da haben sie einfach gute Kicker in ihren Reihen und ein gutes Tempo in diesen Situationen". Und wieso nutzte der BVB das zuletzt in der Liga in Köln nicht? Nagelsmann will die Niederlage nicht überbewerten. "Bei Dortmund wird viel über schwankende Leistungen innerhalb eines Spiels berichtet, das sehe ich alles nicht ganz so dramatisch. Ich finde, dass sie eine gute Saison spielen und ein Top-Gegner morgen sein werden."