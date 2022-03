Gislasons Rückkehr: WM-Play-off-Hinspiel steigt in Kiel

Der Weg der deutschen Handball-Nationalmannschaft zur WM 2023 in Schweden und Polen (11. bis 29. Januar 2023) startet in Kiel. Das wurde am Freitag öffentlich.

Denn: In der Wunderino Arena trifft die DHB-Auswahl am 13. April um 18.15 Uhr im WM-Play-off-Hinspiel auf die Färöer. Der Kartenvorverkauf für das Spiel beginnt am kommenden Mittwoch um 16 Uhr.

Für Bundestrainer Alfred Gislason wird das Spiel in Kiel, wo der Isländer zwischen 2008 und 2019 als Trainer des THW sage und schreibe 20 Titel holte, eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte sein. "Die Stadt, der Verein und die Fans haben in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz", so Gislason, der anfügt: "Ich habe dort elf tolle und erfolgreiche Jahre erlebt und noch viele Freunde dort. Meine Vorfreude ist richtig groß, im April in Kiel als Bundestrainer an der Seitenlinie zu stehen." Vorerst liege der Fokus aber auf "den beiden Spielen gegen Ungarn" und der "Entwicklung" des umgekrempelten DHB-Teams.

Neben Gislason wird auch für Torwarttrainer Mattias Andersson die Partie gegen die Färöer in der Wunderino Arena eine besondere sein: Der 43-Jährige spielte selbst knapp sieben Jahre für den THW Kiel und ist derzeit neben seinem DHB-Engagement auch als Torwarttrainer für die Kieler aktiv.

Gutes Pflaster fürs DHB-Team

Der Standort Kiel ist für die Männer-Nationalmannschaft sportlich ein gutes Pflaster: Zuletzt gastierte die DHB-Auswahl im Januar 2019 in Kiel und gewann die Generalprobe vor der Heim-WM gegen Argentinien deutlich mit 28:13 - und feierte damit in den letzten fünf Länderspielen in Kiel ausschließlich Siege.

Bei der Partie gegen die Färöer, die sich nach der Suspendierung von Belarus für die zweite Play-off-Runde qualifiziert haben, dürfen sich die Fans auf eine Premiere freuen: Erstmals stehen sich diese zwei Nationen in einem A-Länderspiel gegenüber. Das WM-Play-off-Rückspiel bei den Färöer findet am Wochenende des 16./17. April statt. Nur der Sieger dieser mit Hin- und Rückspiel ausgetragenen Play-off-Runde ist für das WM-Turnier qualifiziert.