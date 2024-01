Gislasons leise Kritik am Kölner Publikum: "Dürfen sich gerne steigern"

Der Traum der deutschen Handball-Nationalmannschaft vom Halbfinale bei der Heim-EM lebt. Für die künftigen Hauptrundenspiele wünscht sich Bundestrainer Alfred Gislason aber noch größere Unterstützung vom Kölner Publikum.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Die Erleichterung bei Alfred Gislason war förmlich zu greifen. Anzusehen war sie dem Bundestrainer auf jeden Fall, als er sich am späten Donnerstagabend auf einen Stuhl in der Kölner Lanxess Arena fallen ließ. Bei der Pressekonferenz kritisierte der Isländer den deutschen Angriff, der in der ersten Hälfte "zu langsam" agiert und "zu wenige Eins-gegen-eins-Situationen gewonnen" habe. Auch das bei der EM vom deutschen Team bislang forcierte Tempospiel kam so gar nicht zum Tragen.

"Wir haben tatsächlich mit der Mannschaft in der Halbzeit darüber gesprochen, dass unsere zweite Welle und unsere Gegenstöße gar nicht laufen", gab Gislason Einblick in die Pausen-Ansprache: "Aber der Rückzug der Isländer war auch sehr gut. Es war sehr offensichtlich, was sie sich vorgenommen haben, denen ist auch nicht entgangen, dass wir sehr viele Tore aus der zweiten Welle und über die schnelle Mitte gemacht haben."

In der zweiten Hälfte sah Gislason seine Mannschaft im Angriff stark formverbessert. Trumpf war aber fraglos die Abwehr, die vom herausragenden Andreas Wolff unterstützt wurde. "Insgesamt war es eher eine Abwehrschlacht", sagte Gislason auch mit Blick aufs Ergebnis.

Lobend erwähnte der Isländer das deutsche Rückzugsverhalten und auch, wie sich sein Team an seinen taktischen Abwehrplan gehalten hatte. Die DHB-Auswahl machte absichtlich das Zentrum dicht, um häufig die Außen zum Wurf zu zwingen. "Eigentlich haben die Isländer überragende Außen, aber sie hatten bis jetzt eigenartigerweise kein gutes Turnier", sagte Gislason, der das als Teil seines Matchplans begriff.

Der Bundestrainer wusste aber auch, bei wem er sich gerade mit Blick auf die entscheidende Phase der Partie zu bedanken hatte: "Gott sei Dank hat Andi einen super Tag gehabt." Den habe es aber auch gebraucht, weil die isländischen Keeper "so gut wie in den vergangenen zehn Spielen nicht" gehalten hätten.

"Er hat einfach 50 Zentimeter längere Hände"

Auch bei der allerletzten deutschen Angriffsszene, als Julian Köster mit großen Schritten das erlösende 26:24 erzielte, brodelte der isländische Vulkan an der Seitenlinie. Nach dem Bodenpass von Juri Knorr sei Kösters körperlicher Vorteil zum Tragen gekommen: "Er hat einfach 50 Zentimeter längere Hände als der Isländer, der neben ihm stand, und so sind wir in Ballbesitz geblieben."

Wolff im Tor zu belassen war eine bewusste Entscheidung. "Jeder Fehler wäre automatisch ein Tor gewesen und hätte uns einen Punkt gekostet", führte Gislason an. Als Köster aber den Ball im Tor versenkte, explodierte die Stimmung in der mit knapp 20.000 Zuschauern besetzten Arena förmlich.

Auf dem Siedepunkt sah Gislason die Stimmung aber für seinen Geschmack zu selten. "Ich muss sagen, Köln ist von der Stimmung her einmalig, aber heute nur in der letzten Viertelstunde oder sagen wir in der zweiten Halbzeit. In der ersten nicht", so der 64-Jährige, der mit Blick auf die drei weiteren Hauptrundenspiele einen kleinen Appell an die eigenen Fans richtete: "Da dürfen sich die Leute von mir aus gerne ein wenig steigern."

Schon am Samstag (20.30 Uhr) im besonderen Nachbarschaftsduell mit Österreich gibt es die Gelegenheit dazu.