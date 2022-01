Gislasons Hoffnung: "Das animiert die Bundesligisten"

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist zurück in der Heimat. Für das "besondere" Turnier zog Bundestrainer Alfred Gislason (62) ein positives Fazit.

Nach drei Vorrundensiegen hatte die DHB-Auswahl bei der EM drei Hauptrundenniederlagen kassiert, um mit dem 30:29 gegen Russland aber doch noch einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Rang sieben steht als Endplatzierung. Angesichts von 28 (!) Spielern, die bei der Europameisterschaft wegen des Corona-Chaos berufen wurden, ein letztlich durchaus bemerkenswertes Ergebnis.

Gislason stellte allerdings im Rahmen der Sondersendung "DHBspotlight" klar: "Wir sollten nicht durchdrehen und denken, dass wir so viel Breite haben, dass wir unschlagbar sind." Es sei dennoch "sehr schön zu sehen", wie sich besonders die jungen Talente einbrachten. "Alle haben super gespielt", so der Bundestrainer, der Julian Köster & Co. auch Fehler zugestehe.

"Ich glaube, das animiert auch die Bundesligisten, etwas früher auf die jungen Spieler zurückzugreifen", sagte Gislason, der hinterherschob: "Das hoffe ich zumindest." Nach kurzem Zögern fügte er lachend an: "Das sagt ein Trainer, der selbst 22 Jahre in der Bundesliga trainiert hat."

Einer, den so mancher irgendwann auf dem Stuhl des Bundestrainers sieht, ist Florian Kehrmann. Der Europameister von 2004 und Weltmeister von 2007 ist mittlerweile Cheftrainer bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe. Auch der einstige Weltklasse-Rechtsaußen, bei der DHB-Sondersendung zugeschaltet, hat schon während der Vorrunde einen "frischen Geist gemerkt".

Kehrmann kennt den Wert der "Extremsituationen"

Den "vielen jungen Spielern" hätten allerdings auch die verbliebenen "Anker" gutgetan. "Dass das dann so funktioniert hat, spricht für den Geist der Mannschaft", ist Kehrmann überzeugt. Die DHB-Auswahl müsse das Großereignis "als das besondere Turnier abhaken", das es war. "Aus den Extremsituationen lernt man ganz viel", weiß Kehrmann.

