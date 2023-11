Gislasons EM-Sorgen wachsen: "Man muss sich ja nur den Rückraum anschauen"

Bundestrainer Alfred Gislason blickt der Heim-Europameisterschaft im kommenden Januar aktuell mit gemischten Gefühlen entgegen. Speziell die Verletzungssorgen im Rückraum bereiten ihm Bauchschmerzen.

Keine zwei Monate sind es mehr, dann startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit dem Weltrekordspiel gegen die Schweiz in die Heim-Europameisterschaft. Doch die Vorfreude bei Bundestrainer Alfred Gislason wird aktuell getrübt, wie der Isländer in der neuen Folge des Handball-Podcasts "Erste 7" unverblümt zugibt: "In der aktuellen Situation mache ich mir in Richtung EM natürlich Sorgen. Man muss sich ja nur den Rückraum anschauen. Wer da alles verletzt ist oder gerade nach einer schweren Verletzung nach seiner Form sucht."

Der langjährige Erfolgscoach des THW Kiel kann definitiv nicht auf die einstigen deutschen Hoffnungsträger Paul Drux und Fabian Wiede zurückgreifen, das Duo der Füchse Berlin fällt verletzungsbedingt aus. Philipp Weber ist zu einer mehrwöchigen Zwangspause verdonnert, dem Magdeburger wird es - wenn er es zur EM schafft - sicherlich an Spielpraxis mangeln. Auch ein Einsatz des seit Wochen verletzten Leipziger Spielmachers Luca Witzke (Muskelabriss) steht auf der Kippe.

Direkt nach seiner Absage macht er in Paris sein bestes Spiel in den letzten fünf Jahren. Alfred Gislason über Hendrik Pekeler

"Ich wünsche mir, die bestmögliche Mannschaft in den Händen zu haben, um erfolgreich zu sein", teilt Gislason seine Sorgen: "Wir haben eine gute Mannschaft, und das macht richtig Spaß mit denen. Was wir uns nicht leisten können, ist, wenn die Hälfte der Mannschaft aufgrund von Verletzungen nicht dabei sein kann."

Absagen wie die von Hendrik Pekeler tun dem Bundestrainer in der aktuellen Situation doppelt und dreifach weh. "Was soll ich tun? Zwingen kann ich niemanden", sagt Gislason: "Peke und ich haben ein sehr gutes Verhältnis, und ich kann ihn gut verstehen. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein wenig gewartet hätte. Direkt nach seiner Absage macht er in Paris sein bestes Spiel in den letzten fünf Jahren. Bei der WM hat sich gezeigt, dass uns leider in der Abwehr die Breite im Kader fehlt. Deshalb habe ich ja so sehr darauf gehofft, dasS Hendrik Pekeler mit dabei sein wird."

Gislason über U-21-Weltmeister: "Brennen für die Nationalmannschaft"

Eine Hoffnung, die nicht erfüllt wurde. Aber wohl auch eine Chance, um der Generation um die gehypten U-21-Weltmeister mehr Einsatzminuten zu geben. "Bei der neuen Generation merkt man, dass sie wirklich dafür brennen, in der Nationalmannschaft zu spielen", lobt Gislason: "Das ist wirklich geil, und es macht Riesenspaß mit den Jungs. Die wollen, und Talent haben sie auch."

Bei der Entwicklung und Förderung der Talente erhofft sich Gislason aber auch noch mehr Unterstützung der Klubs. "Ein großes Problem ist nur, dass sie in ihren Vereinen um jede Minute Spielzeit kämpfen müssen", hadert Gislason. Deswegen erneuerte er seine Forderung nach einer "Ausländer-Regelung", die sich andernorts bewährt habe: "Ich hätte es schon sehr gerne gesehen, dass es unter den Bundesligavereinen ein Gentlemen’s Agreement gibt, dass sie auf jeder Position nur einen Ausländer einsetzen. Das gab es vor einigen Jahren in Spanien, und das hat sehr gut funktioniert."