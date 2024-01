Gislason: "Wer auch immer die Mannschaft in Zukunft betreut, wird sehr viel Spaß an ihr haben"

Nach der Olympia-Qualifikation läuft der Vertrag von Bundestrainer Alfred Gislason aus. Dass der DHB das Arbeitspapier des Isländers nicht verlängert, gilt als unwahrscheinlich.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Fast alle Fragen zur ersten Handball-EM im eigenen Land hatte Alfred Gislason auf seiner letzten Pressekonferenz beantwortet. Zum Abschluss kam aber noch die nach seiner eigenen Zukunft auf. Der Vertrag des Bundestrainers läuft nach der Olympia-Qualifikation im März, bei der das DHB-Team auf die EM-Gegner Österreich und Kroatien sowie Algerien als Zweiten der Afrikameisterschaft trifft, aus.

Im Vorfeld hatte DHB-Präsident Andreas Michelmann das Halbfinale als großes Ziel ausgerufen. Das erreichte Gislason mit seinem Team, auch wenn die drei letzten EM-Spiele allesamt verloren gingen. Ob ihm schon vor dem Finalwochenende eine weitere Zusammenarbeit in Aussicht gestellt wurde? "Nein", erklärte Gislason und lachte: "Ich bin da auch sehr, sehr locker. Ich habe Vertrag bis nach der Olympia-Qualifikation. Und dann schauen wir."

Als Nachfolger von Christian Prokop hatte Gislason das DHB-Team im März 2020 übernommen. "Diesen steinigen Weg, diese Mannschaft umzubauen, haben wir bis jetzt genommen - und das sieht schon sehr gut aus", so der Isländer, der unmittelbar anfügte: "Wer auch immer die Mannschaft in Zukunft betreut, wird sehr viel Spaß an ihr haben."

Dass der Bundestrainer auch in Zukunft Alfred Gislason heißen wird, ist wahrscheinlich. Und auch im Sinne des 64-Jährigen: "Ich habe signalisiert, dass ich das gerne mache. Aber letztendlich entscheide ich das nicht." Befürworter aus der Mannschaft gibt es genug, stellvertretend erklärte Kapitän Johannes Golla bereits: "Es wäre richtig, wenn wir diesen Weg gemeinsam weitergehen. Ich stehe voll und ganz hinter Alfred."

Verkündung am 9. Februar? "Eine Erwartung der Medien"

Die Unterstützung von seinen Spielern ist es wohl auch, die Gislason "sehr, sehr locker" der Entscheidung des DHB entgegenblicken lässt. Sportvorstand Axel Kromer kündigte eine ausführliche EM-Analyse an. "Wir werden sicher nicht den Montag nutzen, aber die nächsten Tage auf jeden Fall", sagte Kromer. Im Nachgang soll es dann Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung geben.

Die für den 9. Februar turnusmäßig anberaumte Präsidiumssitzung müsse nicht zwingend die Entscheidung über Gislasons Zukunft bringen. Das sei "eine Erwartung der Medien", wie Kromer klarstellte.