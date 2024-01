Gislason verzichtet bewusst auf Nachnominierung - Duo steht bereit

Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet trotz des nächsten verletzungsbedingten Rückschlags vorerst weiter auf eine Nachnominierung. Mit Blick auf das deutsche Auftaktspiel gegen die Schweiz am Mittwoch hält sich der Isländer aber alle Optionen auf. Ein Duo wurde bereits telefonisch informiert.

Erst Abwehrspezialist Marian Michalczik, dann Rechtsaußen Patrick Groetzki - zwei schwerwiegende Absagen vor EM-Start musste Alfred Gislason bereits verkraften. Michalczik verletzte sich schon vor Jahresende, doch selbst nach Groetzkis kurzfristigem Verlust bei der Generalprobe gegen Portugal in Kiel (35:31) verzichtet der Bundestrainer vorerst auf Nachnominierungen.

"Es gibt die Möglichkeit, das mit einem Spieler zu besetzen, den wir schon im Kader haben", erklärte Co-Trainer Erik Wudtke, der für den kicker bei der EM wieder die Gegneranalysen übernehmen wird, am Montag bei einer Pressekonferenz in Köln: "Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit einem Spezialisten zu besetzen. Erst einmal werden wir es mit den Jungs lösen, die wir hier vor Ort haben."

Mit den Spezialisten sind Rechtsaußen Lukas Zerbe vom TBV Lemgo Lippe sowie Linksaußen Tim Nothdurft vom Bergischen HC gemeint. Nothdurft ist als Ersatz für Rune Dahmke zu sehen, der die beiden Testspiele gegen Portugal auf Grund einer Muskelverhärtung verpasste. "Beide haben sich sehr über den Anruf gefreut", gestand Wudtke: "Wir haben die Jungs informiert, dass sie mal vom ersten in den zweiten Gang hochschalten sollten. Es braucht ja auch ein bisschen mentale Vorbereitung."

Für Rechtsaußen steht im erweiterten Kader ansonsten noch Tim Hornke und für Linksaußen Matthias Musche - beide sind bei Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg unter Vertrag.

Aktuell 17 Spieler im DHB-Aufgebot

Zum aktuellen Zeitpunkt umfasst der deutsche Kader noch 17 Spieler. Bis Dienstag um 14 Uhr hat der DHB noch Zeit, ein 20 Spieler umfassendes Aufgebot für das Turnier offiziell zu melden. Pro Partie kann aus diesem Kader bis jeweils eine Stunde vor Spielbeginn ein 16-köpfiges Spieltagsaufgebot nominiert werden.

Eine Beeinträchtigung fürs Turnier erwartet Wudtke nach den Verletzungen vor EM-Start nicht: "Johnnys Ausfall war ein zweiter Rückschlag, die Stimmung in der Mannschaft ist aber sehr, sehr positiv. Wir sind voll im Fahrplan, um einen guten Start in Düsseldorf in die Euro hinlegen zu können."