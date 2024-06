Gislason traut Magdeburg und Kiel viel zu

"Mein Herz hängt an den ehemaligen Klubs, das ist doch klar", erklärte Alfred Gislason am Donnerstag im Interview mit handball-world mit Blick auf das Final4 der Champions League im Handball mit dem SC Magdeburg und dem THW Kiel. Vor dem Anwurf äußerte er sich zudem zu den Chancen beider Teams.

Magdeburg ist "Favorit", Kiel "eher Underdog": Für Alfred Gislason ist die Ausgangslage vor dem Final Four in der Champions League klar. Der Bundestrainer, der mit beiden Teams schon die Königsklasse gewann, traut beiden deutschen Startern beim Finalturnier in Köln den Sprung auf Europas Handball-Thron zu.

Meister und Pokalsieger SC Magdeburg sei für ihn "noch vor dem FC Barcelona" der Top-Kandidat auf die Krone, sagte Alfred Gislason den Kieler Nachrichten: "Sie sind super eingespielt, spielen eine tolle Saison."

Doch der Isländer warnt davor, den in dieser Saison noch titellosen THW Kiel zu unterschätzen. "Ihr letzter Titel kam auch überraschend. Ich hoffe auf eine Reaktion im Halbfinale gegen Barcelona", so Gislason: "Die Kieler könnten mit einem erfolgreichen Final Four die gesamte Saison gutmachen.“

Im ersten Halbfinale trifft Magdeburg am Samstag (15.00 Uhr) auf den dänischen Meister Aalborg um den Ex-Kieler Niklas Landin, Kiel bekommt es anschließend mit dem Königsklassen-Rekordchampion FC Barcelona (18.00 Uhr) zu tun. Das Endspiel wird am Sonntag (18.00 Uhr/alle DAZN und Dyn)ausgetragen.

Magdeburg hatte die Champions League unter Gislason 2002 als erstes deutsches Team gewonnen. Kiel errang den renommiertesten Titel im europäischen Klubhandball bereits viermal (2007, 2010, 2012 und 2020). 2010 und 2012 unter dem heutigen DHB-Coach.

Am kommenden Wochenende schlagen zwei Herzen in Gislasons Brust. "Klar, wenn der SC Magdeburg spielt, drücke ich dem SCM die Daumen", sagte er: "Es sei denn, sie spielen gegen den THW Kiel. Auf jeden Fall ist es schön, dass zwei deutsche Mannschaften in Köln dabei sind und mit ihnen auch einige meiner Nationalspieler."

Für die, insgesamt vier sind es, ist es vor der Nominierung des Olympiakaders die letzte Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Als besonderes Casting sieht es Gislason aber nicht, erklärte er am Donnerstag bei handball-world: "Wir haben ja noch drei Test-Länderspiele im Rahmen unserer Olympia-Vorbereitung. Aber natürlich hoffe ich, dass sie am Wochenende eine gute Leistung zeigen."

