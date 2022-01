Gislason streicht Zerbe

Bundestrainer Alfred Gislason hat Rechtsaußen Lukas Zerbe (25) für das erste EM-Spiel gegen Belarus gestrichen.

Zerbe, bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe unter Vertrag, wird damit nicht dem Kader angehören, der zum EM-Auftakt am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Belarus den ersten Sieg eintüten soll. Der Linkshänder ist neu bei der Nationalmannschaft dabei und steht bis dato bei vier Länderspielen (sechs Tore).

Hintergrund: Pro EM-Spiel dürfen lediglich 16 Spieler nominiert werden, Deutschland ist mit 17 Profis in Bratislava vor Ort. Gislason darf vor jedem Einsatz neu entscheiden, welchen Spieler er streichen will.

Die DHB-Auswahl trifft nach dem Spiel gegen Belarus in der ersten Turnierphase am Sonntag (18 Uhr) auf Österreich sowie am Dienstag (18 Uhr) zum Abschluss der Vorrunde auf Polen. Die beiden besten Mannschaften einer jeden Vierergruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.