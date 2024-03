Gislason sieht "kopfloses" DHB-Team - Knorr spürt "Verunsicherung"

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht vor einem Endspiel um die Olympia-Qualifikation. Am Sonntag ist ausgerechnet das Nachbarschaftsduell mit Österreich das Zünglein an der Waage.

Es war eine Halbzeit zum Vergessen, die die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Samstagnachmittag hinlegte. Mit dem 10:16-Rückstand gegen Kroatien war das DHB-Team sogar noch gut bedient. Am Ende half auch eine Leistungssteigerung nach der Pause nicht, um den zweimaligen Olympiasieger noch zu Fall zu bringen.

"Man kann schon sagen, dass der Rückstand am Ende zu groß war", haderte Bundestrainer Alfred Gislason: "Wir waren sehr enttäuscht, wie wir abgeschlossen und die Bälle weggeworfen haben. Damit haben wir uns das Leben unglaublich schwer gemacht." Dominik Kuzmanovic, der die DHB-Auswahl schon bei der Heim-EM entnervt hatte, nahm erneut etliche freie Bälle weg.

Nach dem Seitenwechsel sei es nur noch darum gegangen, "normal unseren Job zu machen" und nicht mehr derart "überhastet und kopflos" zu agieren. Die Frustration Gislasons war offensichtlich. Und ist angesichts seiner prekären persönlichen Lage - die Vertragsverlängerung bis 2027 wird im Falle einer verpassten Qualifikation nichtig - nur verständlich.

"Ich glaube, wir verschlafen einfach den Start, laufen das gesamte Spiel einem Rückstand hinterher und können das am Ende nicht mehr drehen", bilanzierte auch Julian Köster, der den von Gislason nach dem Algerien-Spiel kritisierten Anhängern in Hannover keinen Vorwurf machen wollte: "Es hat nicht an den Fans gelegen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und die Schuld bei uns selbst suchen."

Uscins überragt - und ist doch selbstkritisch

Spielmacher Juri Knorr hatte "Verunsicherung" nach den deutschen Fehlwürfen wahrgenommen. "Wir zeigen dann aber in der zweiten Halbzeit, dass wir das alles drauf haben. Die Kroaten waren etwas abgezockter und hatten mehr Wurfglück", befand der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen. Dass es schon am Sonntag besser wird, hofft Knorr durchaus: "Ich glaube nicht, dass es um die Art und Weise unseres Spiels geht. Wir haben gezeigt, dass wir es können und dass wir gut genug sind, um das Spiel gegen Österreich zu gewinnen. Am Ende muss das Resultat stimmen."

Einmal mehr eine bemerkenswerte Leistung aufs Parkett zauberte Renars Uscins. Der U-21-Weltmeister von der TSV Hannover-Burgdorf überzeugte auch im zweiten Auftritt bei seinem "Heimspiel" und wurde für seine acht Treffer zum "Player of the Match" gekürt.

Der Halbrechte übte aber auch Selbstkritik: "Ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Ich übernehme gerne Verantwortung. Trotzdem habe ich das Gefühl, es reicht nicht immer ganz, weil auch von mir die erste Halbzeit zu fehlerhaft ist. Da muss einfach mehr Konstanz rein von mir und von allen."

Durch die Ergebnisse am Samstag reicht dem DHB-Team am Sonntag bereits ein Remis gegen den Nachbarn, um das Olympia-Ticket zu lösen. Österreich dagegen muss zwingend gewinnen. Gislason beschäftigt sich mit Rechenspielen nicht: "An der Ausgangslage verändert sich für uns nichts. Das Spiel gegen Österreich ist und bleibt ein Endspiel." Auch für ihn.