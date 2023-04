Gislason nominiert fünf Debütanten und zwei Rückkehrer

Mit fünf Debütanten und zwei Rückkehrern gehen Deutschlands Handballer in die Vorbereitung auf die Länderspiele in Schweden und gegen Spanien.

Bundestrainer Alfred Gislason nominierte am Mittwoch insgesamt 21 Spieler für den Lehrgang vor den Partien am 27. April in Kristianstad und am 30. April in Berlin.

Nach langer Verletzungspause ist Rechtsaußen Timo Kastening vom Bundesligisten MT Melsungen erstmals seit März 2022 wieder mit dabei. Im Tor erhielt Till Klimpke von der HSG Wetzlar, der für die WM im Januar und die beiden Duelle mit Weltmeister Dänemark im März nicht berücksichtigt worden war, den Vorzug vor Joel Birlehm als zweiter Mann hinter Stammtorwart Andreas Wolff.

Ahouansou & Co. spielen sich in den Vordergrund

Auf den ersten Länderspieleinsatz hoffen dürfen die U-21-Nationalspieler Renars Uscins, Justus Fischer (beide TSV Hannover-Burgdorf) und Max Beneke (Füchse Berlin) sowie der ebenfalls erst 21 Jahre alte Philipp Ahouansou (GWD Minden). Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) steht vorerst nur als Trainingsgast im Aufgebot.

"Diese jungen Leute haben sich zuletzt in ihren Vereinen sehr gut präsentiert. Wir möchten sie im Umfeld der A-Nationalmannschaft sehen. Sie sollen sich zeigen, denn sie könnten auf längere Sicht eine gewichtige Rolle spielen", begründete Gislason die Nominierung des Quintetts.

Kromer: U-21-Einbindungen "schlüssig"

"Mit Schweden und Spanien haben wir sehr große Aufgaben vor uns, aber das ändert nichts an unserem Anspruch, dass wir uns in Leistung und Ergebnis deutlich stabiler präsentieren wollen als zuletzt gegen Dänemark", sagte DHB-Vorstand Axel Kromer: "Dass wir Spieler unserer U-21-Nationalmannschaft einbinden, ist schlüssig auch mit Blick auf die Synergien, die wir seit Beginn dieses Jahres mit gemeinsamen Länderspielen geschaffen haben."

Das Aufgebot der Nationalmannschaft

Tor: Andreas Wolff (Kielce/POL), Till Klimpke (HSG Wetzlar), David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Rune Dahmke (THW Kiel)

Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), Julian Köster (VfL Gummersbach), Lukas Stutzke (Bergischer HC), Philipp Ahouansou (TSV GWD Minden)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Christoph Steinert (HC Erlangen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Max Beneke (1. VfL Potsdam/Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)