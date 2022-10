Gislason lobt "Klasse-Handball" - Wolff begeistert mit 18 Paraden

Nach der fünften Niederlage in Folge gegen Spanien hält sich die Enttäuschung bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Grenzen. Viel mehr machte die Leistungssteigerung binnen kurzer Zeit Hoffnung für die kommenden Aufgaben.

Er war mit dem Auftritt in Spanien zufrieden: Bundestrainer Alfred Gislason. imago images

Wo steht die deutsche Nationalmannschaft? Diese Frage stellte sich vor dem Auftaktspiel im EHF Euro Cup am vergangenen Donnerstag gegen Schweden (33:37). Immerhin lagen 179 Tage zwischen dem letzten Länderspiel, dem zweiten WM-Play-off-Duell mit den Färöer, und diesem Härtetest. Besonders die Abwehrleistung gegen Schweden nährte Zweifel.

Nach der knappen Niederlage in Spanien setzte der stoische Bundestrainer dennoch zu einem Lob an: "Es war eine Woche mit Höhen und Tiefen und es tut natürlich gut, dass wir sie mit einer so guten Leistung abgeschlossen haben. Das war Klasse-Handball. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die einen guten Zusammenhalt hat und dabei ist, ihre Linie zu finden."

Durchaus als unglücklich konnte die 31:32-Niederlage beim EM-Zweiten bezeichnet werden. Gislason bezeichnete die Woche mit dem DHB-Team als "sehr lehrreich - sowohl im negativen wie im positiven Sinn". Gegen Schweden habe es Phasen gegeben, "wo wir völlig die Linie verloren haben". In Spanien dagegen imponierte Gislason die Art und Weise, wie sein Team auftrat.

Sicherlich auch die Leistung von Andreas Wolff, der alleine in der ersten Hälfte elf Paraden zeigte und nach 60 Minuten bei 18 Paraden stand. "Es war die gewünschte und erhoffte Leistungssteigerung", erklärte Kapitän Johannes Golla, der seinen zwölf Toren gegen Schweden in Spanien sechs folgen ließ und nur von Kai Häfner (neun Treffer) getoppt wurde: "Wir haben gesehen, dass wir mit der richtigen Einstellung gegen jede Mannschaft mithalten können."

Wir gehen mit mehr Selbstvertrauen aus der Woche heraus als wir hineingegangen sind. Alfred Gislason

Die Länderspielbilanz des Kalenderjahres ist positiv: Aus 15 Spielen holte die DHB-Auswahl neun Siege bei einem Remis und fünf Niederlagen. "Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und sind einen Schritt vorangekommen", ist Gislason überzeugt: "Wir gehen mit mehr Selbstvertrauen aus der Woche heraus als wir hineingegangen sind."

Knapp drei Monate sind es noch bis zur WM in Polen und Schweden. Kurz vor Weihnachten wird Gislason seine Schützlinge zu einem Kurzlehrgang zusammentrommeln, ehe am Abend des Neujahrstages die intensive Vorbereitung auf die Endrunde mit zwei abschließenden Test-Länderspielen gegen Island in Bremen und Hannover beginnt.