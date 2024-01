Gislason kritisiert seine Außen: "Seit zwei Wochen sprechen wir darüber"

Nach dem Dämpfer gegen Österreich kann die deutsche Handball-Nationalmannschaft nicht mehr aus eigener Kraft das Halbfinal-Ticket bei der Heim-EM lösen. Mit Kritik sparte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem 22:22 nicht.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Erst lobte der Bundestrainer den Gegner ("fantastische Abwehr mit einem fantastischen Torhüter"), dann richtete Alfred Gislason am späten Samstagabend den Blick auf die eigene Leistung. "Ich bin sehr glücklich mit meiner Verteidigung und meinem Torhüter, aber wir haben 23 Würfe nicht untergebracht", legte der Isländer unmittelbar den Finger in die Wunde. "Die meisten davon waren sehr klar. Dass wir daraus keine Tore machen …"

Dazu kamen alleine elf (!) Ballverluste, auf diesem Niveau viel zu viele, das unterstrich auch Gislason. "Das ist der Grund, warum wir diese großen Probleme hatten." Durch das überraschende 22:22 im Nachbarschaftsduell mit Österreich, das angesichts einer zwischenzeitlichen 21:16- und 22:18-Führung von einem verlorenen Punkt reden musste, hat die DHB-Auswahl das EM-Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand.

Im Laufe der Pressekonferenz sparte Gislason nicht mit Kritik an seinem Team. Rechtsaußen Timo Kastening (4 Tore/8 Würfe) sowie die Linksaußen Lukas Mertens (2/5) und Rune Dahmke (1/1) kamen dabei mitunter nicht gut weg: "Seit zwei Wochen sprechen wir darüber, dass wir nicht genug für unsere Außen spielen ... Heute hatten sie sehr viele Chancen, machen aber keine Tore. Das war nicht wirklich gut."

Gislason: "Wir brauchen nicht weiterzurechnen"

Die einfache Rechnung: Constantin Möstl (17 Paraden, davon 1 Siebenmeter) habe "fantastisch" gehalten - "und wir waren nicht gut genug". Das "Projekt" Philipp Weber sah Gislason früh im Spiel als gescheitert an. Auch von Sebastian Heymann hatte sich der Bundestrainer schlichtweg mehr erwartet: "Er hat ein wenig unüberlegt geworfen, ohne richtig in Bewegung zu kommen." Von der gesamten rechten Seite kam in seinen Augen "das ganze Spiel kaum Druck".

Trotz des Punktverlusts stehen dem deutschen Team im wahrscheinlichen Szenario einer Österreich-Niederlage gegen Frankreich alle Türen zum Halbfinale noch offen. "Wir müssen uns gut vorbereiten auf das Spiel gegen Ungarn", stellte Gislason klar: "Wir brauchen nicht weiterzurechnen. Wir müssen das Spiel gegen Ungarn gewinnen und wenn wir das machen wollen, müssen wir sehr gut spielen."

Eines stehe aber schon jetzt fest. "Wenn wir weiter so im Angriff spielen wie heute und so mit unseren Chancen umgehen, dann werden wir nicht gegen Ungarn und auch nicht gegen Kroatien gewinnen. Das ist einfach so."

Müdigkeit lasse er auch im Österreich-Spiel nicht als Ausrede gelten: "Man redet sehr viel darüber, dass der eine oder andere sehr müde ist", begann Gislason: "Aber da sage ich auch: Verdammt nochmal! Hutecek und Bilyk spielen beim Gegner 60 Minuten hinten wie vorne seit Beginn des Turniers. Ich glaube nicht, dass sie meckern."

Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, schob der Bundestrainer nach, dass sich auch seine erste Reihe "nicht beschwert". Dennoch gilt: "Das müssen sie einfach aushalten." Gerade wenn der zweite Anzug wie gegen Österreich nicht sitze, "müssen sie das zu Ende bringen und dann ist das so".