Gislason griff wegen "falscher" Island-Hymne höchstpersönlich ein

Die skurrile Szenerie bei der isländischen Nationalhymne vor dem Deutschland-Spiel konnte Alfred Gislason nicht mit ansehen. Der Bundestrainer griff höchstpersönlich ein.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Das konnte er so einfach nicht stehen lassen. Nachdem die deutsche Nationalhymne von einem Großteil der knapp 20.000 Fans in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln mitgesungen worden war, blickte man nach wenigen Sekunden der isländischen Hymne in verdutzte, teils verärgerte Gesichter. Mageburgs Spielgestalter Gisli Kristjansson war gerade kopfschüttelnd groß auf dem Videowürfel in der Arena zu sehen, als die über die Boxen abgespielte Hymne gestoppt wurde. Das hatte sogar Alfred Gislason veranlasst, der dem Schiedsgericht einen Hinweis gab.

Auf der Tribüne gab es bereits während der ersten Sekunden Unruhe, vereinzelte Pfiffe. Nach dem Stoppen der Hymne wurde der Unmut isländischer Fans deutlich hörbar. Der Hallensprecher ergriff das Wort und bat eingangs um Applaus für Islands Spieler. Von vielen Anhängern - darunter auch reichlich deutsche - konnte man nach Aufforderung kurz darauf sogar laute "Island, Island"-Rufe hören. Es dauerte kurz, dann wurde die richtige Hymne abgespielt und die Partie konnte wie geplant um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

"Das war einfach eine falsche Nationalhymne, die kein Isländer erkannt hat", monierte Gislason auf der Pressekonferenz nach dem knappen 26:24 für seine Mannschaft: "Keine Ahnung, welche Hymne das war, aber das war nicht die isländische." Diese Information war auch in der Arena im Umlauf, weswegen die EHF schnell eine Richtigstellung an die Medien verschickte.

Demnach wurde keineswegs die falsche Hymne abgespielt, der Laptop des Hallen-DJs habe sich schlichtweg aufgehängt, was die verzerrte Hymne in einem anderen Tempo erklärte. Nach einem kurzen Re-Start des Geräts konnte die Hymne schließlich doch korrekt wiedergegeben werden.

Familie im "falschen" Trikot? "Solange wir gewonnen haben, ist alles gut"

Die andere Frage in Bezug auf sein Heimatland beantwortete der Bundestrainer mit einem Lachen. Gislason hatte im Vorfeld erklärt, dass er es "sehr persönlich nehmen" werde, wenn seine Familie in der Kölner Arena mit isländischen statt deutschen Trikots auftauche. Am Ende saß die Familie geschlossen mit Island-Trikots im Publikum.

Überraschend kam das für Gislason nicht, dieser hatte im Vorfeld "schon mit meinem Vater und meinem Bruder gesprochen". Diese hätten ihn mehr als 15 Jahre als Spieler sowie mehr als 20 Jahre als Trainer unterstützt, an diesem Abend hätten sie auch wegen der Platzierung im isländischen Block schlecht mit DHB-Trikots auftauchen können. "Solange wir gewonnen haben, ist alles gut", sagte ein zufriedener Gislason.