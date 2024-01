Gislason erklärt die umstrittene Entscheidung für Weber und gegen Knorr

Die deutsche Anfangsformation im Hauptrundenspiel gegen Österreich hatte für viele fragende Blicke gesorgt. Speziell die Reservistenrolle für Juri Knorr überraschte. Bundestrainer Alfred Gislason erklärte hinterher seine Entscheidung pro Philipp Weber.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Erstmals bei dieser Handball-EM verzichtete Bundestrainer Alfred Gislason auf Juri Knorr in seiner ersten Sieben. Den Denker und Lenker im deutschen Spiel, das "Gehirn", den bis dato mit Abstand besten Torschützen im deutschen Team. Die Idee, mit Philipp Weber zu beginnen, hatte Gislason wohl "exklusiv".

Doch es steckte mehr dahinter, wie sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel herausstellen sollte. Auf das "Risiko" bei seinen Personalentscheidungen wurde Gislason angesprochen - und wusste sofort, was gemeint war.

"Ich habe versucht, Weber reinzubringen, um die Last zu verteilen. Gegen Island war Juri leicht krank, hatte trotzdem ordentlich gespielt. Deswegen wollte ich Weber bringen", stellte der Isländer klar: "Ich kann nicht sagen, dass es super war. Er hat aber sehr gute Chancen bekommen, um Tore zu machen. Nur hat er die leider nicht genutzt."

Gislason: "Vielleicht liege ich ab und zu falsch"

Die Entscheidung pro Weber und gegen Knorr verteidigte Gislason kurz darauf noch. "Wenn ich nicht wechsle, dann kommt die Frage: 'Wieso hast du nicht mit dem, dem oder dem angefangen? Wieso ist wieder Knorr da?'", führte der Bundestrainer halb lachend aus: "Dann gebe ich Knorr ein bisschen mehr Zeit, weil er schon sehr erkältet war. Und dann heißt es Risiko. Natürlich ist das Risiko, aber es ist kein Risiko, wenn der, der für ihn kommt, auch gut spielt." Generell treffe Gislason Entscheidungen "in meinem Kopf und mit meinem Gefühl, vielleicht liege ich ab und zu falsch".

Knorr selbst gab in der Mixed Zone der Lanxess Arena bereits Entwarnung mit Blick auf die kommenden beiden Partien gegen Ungarn am Montag sowie Kroatien am Mittwoch (je 20.30 Uhr). "Ich war die letzten Tage einfach ein bisschen erkältet", sagte der 23-Jährige und fügte an: "Heute habe ich mich sehr gut gefühlt und ich bin guter Dinge, dass mein Körper jetzt zusammenhält und erst in hoffentlich acht Tagen ein bisschen zusammenklappt."

Knorr spricht von "klassischer Erkältung"

Knorr habe "ein bisschen Halsschmerzen" gehabt und sich "ein bisschen schlapp" gefühlt, wie der deutsche Führungsspieler eingestand. Seine Diagnose: "Diese klassische Erkältung. Zum Glück nicht länger als wahrscheinlich die zwei, drei Tage." Auch wegen seines Knies sei "alles okay", so Knorr: "Ich hatte einen Pferdekuss in der ersten Halbzeit."

Trotz des verspäteten Starts kam Knorr bei zehn Würfen noch auf sechs Tore - keiner warf im Nachbarschaftsduell mehr Treffer. Das "Projekt" mit Weber, der zwei Fehlwürfe sowie zwei technische Fehler früh im Spiel ansammelte, erklärte Gislason mit Knorrs Einwechslung nach zwölfeinhalb Minuten offiziell für beendet.