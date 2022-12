Gislason "enttäuschen" Absagen: "Deutsche Spieler machen das"

Am Freitag nominiert Bundestrainer Alfred Gislason seinen WM-Kader für die Endrunde im Januar. Ein Termin, dem der Isländer mit gemischten Gefühlen entgegenblickt.

Einer Einladung der Nationalmannschaft eine Absage erteilen? Für einen Handballverrückten aus Island undenkbar. Doch Alfred Gislason muss sich in seiner Rolle als Bundestrainer mit solchen Vorgängen regelmäßiger als gewünscht befassen. Im Interview mit dem SID auf prominente Absagen in der jüngeren Vergangenheit und deren Zusammenhang mit einem Einstellungsproblem angesprochen, sagt Gislason: "Schon ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt."

Am Freitag wird der 63-Jährige seinen 18 Spieler umfassenden Kader für die WM im Januar in Schweden und Polen benennen, einige potenzielle Leistungsträger stehen dafür nicht zur Verfügung. "Ich verstehe Spieler, die schon sehr lange Bundesliga spielen. Die Saison ist sehr lang, es gibt relativ wenig Zeit für die Familie", erklärt Gislason, um hinterherzuschieben: "Nur: Es gibt auch viele, viele Spieler - gerade die Skandinavier, die Schweden, Dänen, Norweger und Isländer - die schon in jungen Jahren in die Bundesliga gekommen und genauso lange dabei sind wie die deutschen Spieler. Und keiner von ihnen sagt, er will nicht zur Nationalmannschaft. Wirklich keiner. Ich kann mich an keinen einzigen bei den Skandinaviern erinnern, der sagt, er stehe nicht zur Verfügung. Deutsche Spieler machen das."

Dann muss sich ein Trainer die Frage stellen, wie sehr er sich auf den Spieler verlassen kann. Alfred Gislason

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft, die im Handball anders als im Fußball alle zwei Jahre stattfindet, seien solche Absagen "schon schwer nachzuvollziehen". Gislason macht aus seinen Gefühlen da auch keinen Hehl: "Das enttäuscht mich. Wenn ein Spieler dann immer wieder absagt, muss sich ein Trainer die Frage stellen, wie sehr er sich auf den Spieler verlassen kann."

Pekeler hat chronische Probleme - Wiede sagt ab

In diese Kritik schließt Gislason explizit die Spieler nicht ein, die "angeschlagen waren oder chronische Probleme haben wie beispielsweise Hendrik Pekeler. Das muss man verstehen." Am Kreisläufer des THW Kiel war in der Vergangenheit immer wieder öffentlich Kritik ob seiner Nationalmannschaftspause geäußert worden. Mehr in Gislasons gezeichnetes Bild passt Füchse-Linkshänder Fabian Wiede. Der 28-Jährige, der besonders während der Heim-WM 2019 zu Höchstleistungen aufgelaufen war, sagte seine Teilnahme an der WM ab. Stattdessen unterzieht sich Wiede Anfang 2023 einem geplanten Eingriff am Kiefer.

Die Türe für diese Nationalspieler, die aus freien Stücken eine WM- oder EM-Einladung ausschlagen, wolle Gislason nicht kategorisch schließen. Es öffne sich viel mehr für andere Spieler eine Türe: "Wenn jemand dann immer dabei ist, sehr gute Leistungen bringt und wertvoll für die Mannschaft ist, dann muss man das auch anerkennen und belohnen."

Weil Gislason aber schließlich auch am Erfolg gemessen werde, sei es für ihn selbstverständlich, "die besten Spieler bestmöglich einzusetzen". Chancenlos sieht er das DHB-Team ohnehin nicht: "Die Dichte an der Spitze ist enorm hoch, vom siebten Platz wie bei der letzten EM und Platz vier und fünf. Und auch noch weiter nach oben."