Gisdol nicht mehr Trainer von Lokomotive Moskau

Markus Gisdol ist nicht länger Trainer des russischen Erstligisten Lokomotive Moskau. Der 52-Jährige hatte auf eine Auflösung des Vertrages gedrängt.

Gisdol und Lokomotive Moskau gehen künftig getrennte Wege, das hat der Verein am Dienstag bestätigt. Er hatte den Job erst Mitte Oktober angetreten, damals geholt von Ralf Rangnick, der zu der Zeit noch in Moskau als sportlicher Leiter bei dem Verein arbeitete. Gisdol, in der Bundesliga Trainer bei Hoffenheim, dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln, hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine offenbar auf eine Auflösung seines Vertrags gedrängt.

Acht weitere Deutsche im Verein

Offen ist allerdings noch, was mit den zahlreichen anderen Deutschen bei Lok Moskau passiert. Marvin Compper arbeitete bislang neben Lutz Siebrecht als Gisdols Assistent, der frühere Innenverteidiger soll nun zunächst das Training übernehmen. Sascha Marth war Torwart-Trainer und Martin Hämmerle für die Fitness zuständig, das Scouting leiteten Christian Möckel und Matthias Wallenwein, Thomas Zorn fungierte als Sportdirektor und Lars Kornetka bis dato als Geschäftsführer. Lokomotive Moskau rangiert aktuell auf dem 7. Platz der Premier Liga, der Verein ist Eigentum der russischen Staatsbahn RZD.