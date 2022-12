Girouds Erinnerung an 2018 - Deschamps weicht Zukunftsfragen aus

Frankreich träumt weiter von der Titelverteidigung - auch dank Olivier Giroud. Der Stürmer und sein Team sind im Halbfinale klarer Favorit. Aber der 36-Jährige sowie Coach Didier Deschamps warnen vor Marokko.

Köpfte Frankreich in die nächste Runde: Olivier Giroud. AFP via Getty Images

Aus Katar berichtet Oliver Hartmann

"In der Umkleide sind Gesang und Tänze", berichtete Olivier Giroud, Frankreichs-Siegtorschütze, der zum Man oft the Match gekürt wurde und deshalb die spontane Siegesfeier nach dem 2:1 gegen England und dem Einzug ins Halbfinale kurzzeitig verlassen musste. Auch einstige Größen wie Claude Makelele und Lilian Thuram hätten sich da eingefunden, fügte Giroud hinzu und ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er diese Pressekonferenz schnell beenden und zurück wollte: "Es ist wundervoll, diese Freude und diese Emotionen in der Umkleidekabine zu sehen."

In diese Freude mischte sich auch eine gehörige Portion Erleichterung, denn Frankreichs Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung hing lange Zeit am seidenen Faden. Als letztes Team hatte Brasilien 1962 seinen Titelgewinn direkt im nächsten Turnier wiederholt. "Wir haben England zwei Elfmeter gegeben und weitere Großchancen ermöglicht", verhehlte Trainer Didier Deschamps nicht, dass der Kontrahent in dieser unterhaltsamen Partie nicht nur ein mindestens ebenbürtiger Gegner war, sondern auch ein dickes Chancenplus hatte. Als schmeichelhaft wollten aber weder der Coach noch sein Torjäger den Sieg einstufen. "Wir haben auch einige gute Dinge und eine gute Mentalität gezeigt. In solchen Spielen entscheiden kleine Details, glücklicherweise waren diese auf unserer Seite", sagte Deschamps. Giroud sah es ähnlich: "In solch einem Match ist entscheidend, dass man seine Chancen nutzt, wenn man sie bekommt."

Giroud fühlte sich im Stadion Al-Bayt, in dem Deutschlands WM-Hoffnungen zehn Tage zuvor trotz eines 4:2 gegen Costa Rica schon nach der Gruppenphase zerplatzt waren, an ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zum letzten WM-Titel zurückversetzt. "Das hat mich an das Spiel gegen Belgien 2018 erinnert. Wir haben super-gut gearbeitet und hatten die richtige Mentalität", so der Mittelstürmer. Damals hatte sich die Equipe Tricolore in St.Petersburg durch ein schmeichelhaftes 1:0 gegen den Geheimfavoriten aus dem Nachbarland fürs letztlich siegreiche Finale gegen Kroatien qualifiziert. Für den 36-jährigen Giroud war es am Samstag bereits der vierte Treffer im bisherigen Turnierverlauf, beim Titelgewinn vor viereinhalb Jahren in Russland war der Stürmer gänzlich leer ausgegangen.

Deschamps zu Marokko: "Sie haben es verdient"

Am Mittwoch gegen Marokko ist Frankreich klarer Favorit, auch wenn Deschamps vor dem ersten Halbfinalisten aus Afrika warnt. "Wenige Leute haben Marokko im Halbfinale erwartet. Sie haben überrascht, ja, aber sie haben es auch verdient", betonte der Coach und fügte an: "Marokko hat einige der besten Mannschaften der Welt geschlagen. Sie haben diese Siege nicht gestohlen, sie haben sie verdient." Auch Giroud sieht dieses Halbfinale längst nicht als Selbstläufer. "Marokko hat eine große Mentalität und Qualität gezeigt. Am Mittwoch kann alles passieren."

Wie es mit Deschamps weitergeht, bleibt indes offen. Der Coach wich auch am Samstag Fragen zu seiner sportlichen Zukunft aus: "Jetzt bin ich Trainer im Halbfinale, alles weitere wird man sehen."